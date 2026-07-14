Роман Ефимов: поставки бензина в муниципалитеты увеличились в два раза

Поставки бензина в муниципалитеты Удмуртии выросли в два раза, сообщил председатель правительства республики Роман Ефимов в Мах после оперативного штаба с главами городов и районов. По данным Центра управления регионом (ЦУР), обращения о нехватке бензина из населенных пунктов за пределами Ижевска продолжают поступать.

«За выходные мы перераспределили потоки, усилили АЗС в районах за счет увеличения поставок топлива. В общей сложности, силами всех топливных компаний, мы удвоили поставки бензина в муниципалитеты. Это дает нам хоть и краткосрочный, но оптимистичный прогноз»,— сказал господин Ефимов. Однако он отмечает, что уровень потребления бензина остается выше на 7—10% относительно июня прошлого года.

Министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев добавил, что «более-менее ситуация выравнивается». Очереди при этом не пропали. За выходные в Удмуртии топлива потребили в размере 1,5 тыс. т.

Также в республике продолжает действовать запрет на отпуск топлива в канистры. «Даже если на заправки приедут не все 675 тыс. авто, зарегистрированных в Удмуртии <...> мы выйдем на превышение по месяцу на 12 тыс. т. бензина. Это 3—4 железнодорожных состава»,— сказал Роман Ефимов.

Кроме того, сформированы резервы топлива для сельхозпроизводителей республики у единого регионального оператора. Такое решение правительства связано с уменьшением количества мелких оптовых закупок на рынке. Таким образом, у наших аграриев будет выбор – выкупать квоты у оператора или заправляться в рознице. По словам премьера, «ни там, ни там проблем с дизелем нет».

Напомним, ажиотажный спрос на топлива сместился из столицы Удмуртии в районы и другие города.