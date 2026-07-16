Открытие «Комарово парка» в Тюмени перенесли из-за сильных дождей

В Тюмени перенесли открытие общественного пространства «Комарово парк» с 18 на 26 июля, сообщил в Max глава города Максим Афанасьев. Причиной стали сильные осадки, помешавшие закончить работы в планируемый срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Максима Афанасьева в Max Фото: канал Максима Афанасьева в Max

«Более 97% запланированных работ уже выполнено. Правда, сильные дожди немного замедлили процесс. Сейчас строители заканчивают готовить основание под асфальт вдоль улицы Спасской. Почти весь бордюрный камень (около 19 тыс. м) уже установлен, эти работы близки к завершению»,— рассказал мэр. Кроме того, на 97% завершен монтаж уличного освещения, но детские площадки готовы полностью. Сейчас рабочие оформляют прилегающие территории и устраивают газоны. Также в парке установлены указатели и информационные щиты.

«Комарово парк» расположен в лесном массиве площадью 38 га. Его концепция была разработана по результатам опросов жителей. Там появятся игровые зоны (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья), спортивные площадки, воркаут-зона и тренажеры, веревочный парк, зона для йоги, скейт-парк, площадка для выгула собак, туалеты и комната ухода за ребенком. При благоустройстве было решено по максимуму сохранить существующие деревья.

Ирина Пичурина