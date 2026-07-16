В Свердловской области паводок затопил еще 130 домов
Дождевой паводок в Свердловской области за сутки затопил 130 жилых домов и 185 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.
Больше всего домов затопило в городе Ирбит — там вода залила 124 здания. Наибольшее число участков оказались в зоне бедствия в городе Невьянск — 84 двора. Всего в регионе, по сведениям МЧС, остаются затопленными 443 жилых дома и 1792 приусадебных участка.
Накануне в безопасную зону в Ирбитском муниципалитете из-за паводка перевезли около 200 детей и несколько десятков взрослых. К вечеру уровень воды в реке Ница в Ирбите достиг отметки 805 см. Это значение превышает уровень почти всех наводнений, которые когда-либо были зафиксированы в городе.
Паводковая ситуация в Свердловской области является ежегодной проблемой, к которой власти и службы готовятся заранее. Например, еще в январе 2026 года в регионе началась подготовка к весенним паводкам: проводился мониторинг паводкоопасных направлений, формировались необходимые резервы, организовывалось круглосуточное дежурство ответственных служб. На эти цели, в том числе на усиление мер по подготовке к половодью, выделялись значительные средства, включая более 124 млн рублей на ремонт гидротехнических сооружений в 2025 году и 590 млн рублей на подготовку дорожной инфраструктуры.
Однако, несмотря на приготовления, паводки регулярно приводят к ограничениям движения и подтоплениям. Так, в апреле 2025 года в регионе было ограничено транспортное сообщение с 19 населенными пунктами из-за подтопления мостов, а к началу мая того же года было затоплено 23 приусадебных участка. В 2026 году также отмечалось затопление семи низководных мостов, из-за чего было ограничено автомобильное сообщение с 17 населенными пунктами. На территории области определено семь паводкоопасных направлений, расположенных в бассейнах рек, таких как Ница и Тура, где ожидаются затопления населенных пунктов. Иногда для предотвращения ледовых заторов и подтоплений проводятся взрывные работы на мостах.