В Большом Истоке в ДТП погиб человек и пострадали еще четверо

В результате ДТП в поселке Большой Исток погиб водитель автомобиля и пострадали четыре человека, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Инцидент произошел 15 июля в 23:30 на улице Ленина, в районе дома №49

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21093 в возрасте 41 год выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Ford Focus под управлением 26-летнего водителя. Водитель отечественного авто скончался по пути в больницу от травм. Пострадали четыре человека: пассажир ВАЗа, мужчина 38 лет, госпитализирован в реанимацию городской больницы №36 Екатеринбурга; водитель иномарки, 23-летняя пассажирка и семилетняя девочка также получили травмы.

Водитель автомобиля Ford является жителем поселка Большой Исток, ранее он 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По результатам освидетельствования состояние опьянения у него не выявлено. На месте аварии проведены осмотр и допросы очевидцев, личности участников установлены. Назначено расследование для проведения химико-токсикологической экспертизы с целью установления состояния погибшего водителя в момент столкновения.

Ирина Пичурина