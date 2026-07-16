Поезда в города Урала проследуют другим маршрутом из-за аварии в Пермском крае

Из-за схода вагонов в Пермском крае пассажирские поезда, следующие в города Уральского федерального округа (УрФО) или проездом через них, проедут по измененному маршруту, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Со скорректированным расписанием отправятся следующие составы:

Поезда №73 Тюмень — Санкт-Петербург, №69 Чита — Москва, №149 Челябинск — Санкт-Петербург, №109 Новый Уренгой — Москва проследуют измененным маршрутом через станции Кузино и Лысьва и выйдут на основной маршрут по станции Пермь;

Поезда №1 Владивосток — Москва, №85 Серов — Москва также проследуют измененным маршрутом через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская с выходом на основной маршрут по станции Пермь;

Поезда №72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, №2 Москва — Владивосток и №802 Пермь — Екатеринбург будут отправлены измененным маршрутом через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург.

Пассажиров, чьи поезда задержались в пути более четырех часов, обеспечат горячим питанием на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш.

Около полуночи на двухпутном участке СвЖД Кишерть — Шумково в Пермском крае с путей сошли шесть вагонов и одна секция локомотива поезда, который перевозил глинозем. Пострадавших в результате аварии нет.

Ирина Пичурина