В Якутии приняли закон об отмене прямых выборов мэров и районных глав

Депутаты Государственного собрания Якутии приняли закон о местном самоуправлении (МСУ), который отменяет прямые выборы мэров городов и глав районов. Кандидатов на эти посты теперь будет отбирать губернатор региона.

Согласно новому закону, главы районов и городов будут выбирать местные советы депутатов из числа претендентов, отобранных губернатором. Поправки в регионе продиктованы федеральным законом о МСУ.

Новый федеральный закон о МСУ вступил в силу 19 июня. Он наделяет губернаторов правом выбирать кандидатов на должности мэров региональных столиц. В отношении глав других муниципалитетов закон допускает несколько вариантов избрания. При желании субъекты РФ могут ограничить новую модель столицей или распространить ее на все города и районы. Еще один опциональный эпизод — переход на одноуровневую модель МСУ, при которой сельские поселения преобразуются в муниципальные округа и теряют самостоятельность.

В Якутии был выбран промежуточный вариант реформы. Отмену прямых выборов депутаты распространили на весь регион, но отказываться от сельских поселений не стали, сохранив двухуровневую систему МСУ. Как объяснял спикер якутского парламента Алексей Еремеев, при решении оставить нетронутой старую модель депутаты руководствовались «необходимостью обеспечения доступности органов местного самоуправления для населения».

Подробнее о реформе — в материале «Ъ» «Якутских мэров оставят без прямых выборов».

Степан Мельчаков