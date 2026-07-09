Дефицит бюджета России в первом полугодии вырос до 5,7 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета России в первом полугодии 2026 года, по предварительной оценке Минфина, составил 5,7 трлн руб., или 2,5% ВВП. В первом полугодии прошлого года дефицит был 3,4 трлн руб.

«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», — заявили в Минфине. Динамику расходов в ведомстве объяснили оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов.

Объем доходов бюджета в январе–июне составил 18,6 трлн руб. — на 5,8% выше показателя за тот же период прошлого года. Из них на нефтегазовые доходы пришлось 3,7 трлн руб. (против 4,7 трлн руб. годом ранее).