США нанесли удары по району вблизи Бандар-Аббаса
Американские снаряды попали в район вблизи иранского Бандар-Аббаса, сообщает Mehr. По информации властей, сведений о жертвах среди граждан или повреждениях инфраструктуры нет.
Как сообщает агентство, был также атакован город Ахваз в провинции Хузестан — удары нанесли по четырем объектам. Кроме того, взрывы были слышны в городе Расак и порту Кенарак провинции Систан и Белуджистан. Пострадавших нет.
Днем в среду американское Центральное управление вооруженными силами объявило о новой волне ударов по Ирану. Как сообщает Axios, президент США Дональд Трамп ранее обсуждал увеличение числа атак, а также планы нанесения «сокрушительных ударов» по стратегическим объектам.
Новая волна ударов США по Ирану, поразившая несколько городов, включая Бандар-Аббас, произошла после серии аналогичных атак, которые США начали совместно с Израилем 28 февраля 2026 года. Эти военные операции были направлены против иранской военной инфраструктуры, а также, как утверждалось, против ядерных объектов Ирана. В ходе одной из недавних атак, 12 июля 2026 года, Центральное командование ВС США сообщило о серии ударов по Ирану в ответ на атаку иранских сил на контейнеровоз GFS Galaxy в Ормузском проливе. Кроме того, 26 мая 2026 года силы США уже наносили удары по югу Ирана в целях самообороны, уничтожив два катера и позицию зенитного ракетного комплекса.
Предпосылкой для нынешних действий стало заявление президента США Дональда Трампа от 10 июня 2026 года о намерении начать масштабные атаки на Иран. Это происходило на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях, связанных, в числе прочего, с ядерной программой Ирана, которую США стремятся не допустить к восстановлению. В прошлом, после подобных ударов по иранским ядерным объектам, власти США официально заявляли о стремлении избежать наземной операции и затяжного конфликта, но при этом подчеркивали готовность к возобновлению военных действий в случае провала переговоров. Эти действия США вызвали осуждение со стороны России и Китая, которые предупреждали о непредсказуемых последствиях и нарушении международного права.