США нанесли удары по району вблизи Бандар-Аббаса

Составлено ИИ-Ассистентъ

Новая волна ударов США по Ирану, поразившая несколько городов, включая Бандар-Аббас, произошла после серии аналогичных атак, которые США начали совместно с Израилем 28 февраля 2026 года. Эти военные операции были направлены против иранской военной инфраструктуры, а также, как утверждалось, против ядерных объектов Ирана. В ходе одной из недавних атак, 12 июля 2026 года, Центральное командование ВС США сообщило о серии ударов по Ирану в ответ на атаку иранских сил на контейнеровоз GFS Galaxy в Ормузском проливе. Кроме того, 26 мая 2026 года силы США уже наносили удары по югу Ирана в целях самообороны, уничтожив два катера и позицию зенитного ракетного комплекса.

Предпосылкой для нынешних действий стало заявление президента США Дональда Трампа от 10 июня 2026 года о намерении начать масштабные атаки на Иран. Это происходило на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях, связанных, в числе прочего, с ядерной программой Ирана, которую США стремятся не допустить к восстановлению. В прошлом, после подобных ударов по иранским ядерным объектам, власти США официально заявляли о стремлении избежать наземной операции и затяжного конфликта, но при этом подчеркивали готовность к возобновлению военных действий в случае провала переговоров. Эти действия США вызвали осуждение со стороны России и Китая, которые предупреждали о непредсказуемых последствиях и нарушении международного права.