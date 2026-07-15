США нанесли новые удары по Ирану

Вооруженные силы США наносят новые удары по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) в соцсети X.

«Сегодня в 06:00 утра по восточному времени (13:00 мск. — “Ъ”) силы Центрального командования США начали волну ударов против Ирана», — указано в заявлении.

В CENTCOM подчеркнули, что операция направлена на уничтожение военного потенциала Ирана, который использовался для атак на коммерческое судоходство в Ормузском проливе. Других подробностей не приводится.

По данным Axios, накануне президент США Дональд Трамп обсуждал с сотрудниками администрации усиление ударов по Ирану. Участники совещания обменялись мнениями о нанесении «сокрушительных ударов» по стратегическим объектам в Иране, сообщали источники.