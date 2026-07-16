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Пожар на 720 кв. м потушили в тюменском селе Яр

В селе Яр Тюменского муниципального округа ликвидировали пожар, площадь которого достигла 720 кв. м, сообщили в МЧС Тюменской области. Он возник из-за возгорания шин для колес.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сообщение о происшествии поступило пожарным 15 июля после 19:00. На 22:45 площадь пожара достигала 700 кв. м — на месте работали 20 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

Сообщение о ликвидации огня было опубликовано сегодня в 7:22 в Max.

Ирина Пичурина

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