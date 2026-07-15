Экс-директор «Ямалавтодора» получил 6 лет колонии по делу о хищении

Салехардский городской суд вынес приговор бывшему директору государственного предприятия «Ямалавтодор» Давиду Сарашвили по делу о хищении. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 1 млн руб. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с него 29,8 млн руб. в счет компенсации ущерба, передает Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Давид Сарашвили обвинялся в присвоении средств, легализации преступных доходов и неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства (он скрывал грузинский паспорт).

По версии следствия, в период руководства «Ямалавтодором» Давид Сарашвили заключал договоры подряда с фирмой брата своей жены — «Альфастрой». Контракты были невыгодными — цены завышались. Глава предприятия, по данным правоохранителей, похитил 29 млн руб. только на закупках стройматериалов для дороги Лабытнанги-Харп.

На похищенные средства, считает следствие, он приобрел экскаватор стоимостью 16 млн руб. и автомобиль для бывшей супруги. Это квалифицировали как легализацию преступных доходов, однако по этому эпизоду суд не нашел оснований для обвинения.

Отмечается, что обжаловать решение суда намерены как сторона обвинения, так и защита.

Полина Бабинцева