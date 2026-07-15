Лахте просят сокращать горизонты

Эксперты Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) рекомендовали России не утверждать проекты еще двух башен в деловом районе «Лахта Центр». Их строительство, говорится в докладе к 48-й сессии Комитета всемирного наследия, создаст «установленную опасность» для исторического центра Петербурга и может стать основанием для его внесения в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой». Пока это не окончательное решение: проект рассмотрят на сессии комитета, которая пройдет с 19 по 29 июля в южнокорейском Пусане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миссии экспертов Центра всемирного наследия ЮНЕСКО 2019 и 2026 годов пришли к выводу, что 462-метровый небоскрёб уже отрицательно повлиял на выдающуюся универсальную ценность Петербурга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Миссии экспертов Центра всемирного наследия ЮНЕСКО 2019 и 2026 годов пришли к выводу, что 462-метровый небоскрёб уже отрицательно повлиял на выдающуюся универсальную ценность Петербурга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Документ датирован 13 июля. Такие доклады ежегодно готовит Центр всемирного наследия совместно с консультативными органами — ICOMOS и Международным центром по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM). В них рассматриваются объекты, состояние которых вызвало вопросы или по которым комитет ранее запрашивал отчетность. Там приводятся сведения государства, оценка экспертов и проект решения.

В нынешний 95-страничный доклад, помимо Петербурга, вошли материалы о монастыре Святой Екатерины в Египте, албанском Бутринте, памятниках Мцхеты в Грузии, озере Байкал, вулканах Камчатки, Западном Кавказе и Центральном Сихотэ-Алине. Египту предлагается сохранять приостановку крупного туристического проекта, Албании — остановить отдельные дорожные и гостиничные стройки до оценки их воздействия. Байкал предлагается внести в список наследия под угрозой, на Западном Кавказе — прекратить работы по курорту «Лагонаки» и дороге Лагонаки — Гузерипль.

Основой петербургского раздела стали отчеты российской стороны, технические заключения ICOMOS и результаты консультативной миссии, работавшей в городе с 26 по 29 января 2026 года. Она прибыла по приглашению России, чтобы оценить влияние крупных градостроительных, транспортных и реставрационных проектов, изменения законодательства и состояние объекта по сравнению с предыдущей миссией 2019 года.

Сразу после визита петербургские чиновники оценивали его итоги оптимистично. В марте губернатор Александр Беглов заявил, что в сфере сохранения наследия «у нас все по порядку», зарубежные специалисты «признают преимущество» петербургской школы и «у нас учатся». Глава КГИОП Алексей Михайлов отмечал, что экспертам понравились проекты новых мостов.

Согласно правилам ЮНЕСКО, консультативные миссии добровольно инициируются государством, а их техническое задание согласуется с ним. Приглашенные эксперты не должны быть гражданами страны, где расположен объект. Конкретные имена и биографии участников январской поездки в докладе не приводятся. Значительная часть документа посвящена истории высотного строительства. С 2006 по 2014 год Комитет всемирного наследия семь раз рассматривал состояние Петербурга из-за неопределенности границ объекта, отсутствия согласованных буферных зон, проблем управления и планов крупных строек. Главным предметом спора был проект 87-этажного 462-метрового «Охта-центра» на Охтинском мысе.

Комитет призывал остановить проект, представить независимую оценку воздействия на наследие и предупреждал о возможном включении Петербурга в список наследия под угрозой. После переноса небоскреба в Лахту комитет в 2012 году приветствовал отказ от «Охта-центра», но запросил оценку воздействия уже нового проекта до принятия окончательных решений.

В докладе говорится, что первая башня «Лахта Центра» была построена без представления Центру всемирного наследия запрошенной оценки. Миссии 2019 и 2026 годов пришли к выводу, что 462-метровый небоскреб уже отрицательно повлиял на выдающуюся универсальную ценность Петербурга.

Проекты «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» предполагают дальнейшее развитие делового кластера на берегу Финского залива. Их концепции высотой 703 и 555 м представили в 2021 году. На ПМЭФ-2024 правительство Петербурга и АО «Синергия», развивающее территорию для структур «Газпрома», подписали соглашение о намерениях по реализации проектов. В мае 2026 года Смольный утвердил проект планировки территории. В актуальной документации предельная высота башен увеличена до 710 и 570 м, их площадь составит 411,6 тыс. и 322,5 тыс. кв. м соответственно. Проектирование рассчитывают завершить в 2026 году, строительство — к 2033-му, полноценное заселение комплексов ожидается после 2042 года. Планы вызвали протест части градозащитников, жителей и оппозиционных депутатов, опасающихся за исторический силуэт Петербурга. Попытка провести референдум о запрете зданий выше 120 м не прошла. Смольный, напротив, называет башни «точками роста» и частью «Петербурга XXI века».

Российская сторона сообщила ЮНЕСКО, что разрешения на строительство пока не выдавались, а необходимые градостроительные положения не утверждены. Подготовленные заказчиками оценки сочли влияние проектов нейтральным или минимально положительным. Сейчас документы дорабатываются после замечаний ICOMOS.

Вывод международных экспертов оказался значительно критичнее заключений петербургских чиновников. Технические рецензии ICOMOS 2025 года и январская миссия «настоятельно рекомендовали» отменить оба проекта. По их оценке, башни станут «прямой угрозой» ценности объекта и окажут крупное, отрицательное и необратимое влияние на историческую градостроительную структуру, иерархию архитектурных доминант, силуэт города, панорамы Невы и Финского залива и пространственные связи между ансамблями.

Миссию при этом не допустили непосредственно на строительную площадку. С берега специалисты увидели работы, которые могли быть подготовительными, но не смогли определить их характер. Поэтому о подтвержденном начале строительства новых башен в документе не говорится.

Полного запрета на развитие территории эксперты не предлагают. Они допускают ее застройку, но советуют разработать принципиально новый проект с помощью «итеративной» оценки воздействия, при которой высота, объемы, расположение и архитектура зданий корректируются по мере выявления рисков для наследия. Если башни будут утверждены в нынешнем виде, это, согласно проекту решения, станет «установленной опасностью» и оправдает внесение Петербурга в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой», что предполагает усиленный международный мониторинг.

Критика не ограничивается Лахтой. Миссия установила, что ряд крупных проектов продвигался без своевременного уведомления Центра всемирного наследия и оценки воздействия на стадии, когда решения еще можно было изменить. Среди них новый деловой центр на Охтинском мысе, Судебный квартал, Большой Смоленский мост. Новый комплекс на Охте, по оценке миссии, внес в историческую территорию контрастный визуальный и пространственный язык, ослабляющий ее целостность. Проект Дворца бракосочетания, хотя и соответствует российским ограничениям, по мнению экспертов, отрицательно повлияет на выдающуюся универсальную ценность Петербурга. России предлагается от него отказаться.

Такая же рекомендация дана по поводу проекта 174,5-метровой колокольни Смольного собора. Авторы доклада указывают, что современную конструкцию предполагается построить по нереализованному замыслу XVIII века, из нетрадиционных материалов и не на первоначально предусмотренном месте. Это, по их оценке, снизит подлинность ансамбля. Реставрация Конюшенного ведомства в целом поддержана, однако до начала работ предлагается оценить воздействие стеклянных перекрытий дворов и переустройства берега Мойки. Для реставрации научного городка физиолога Ивана Павлова рекомендованы дополнительные исследования.

Есть в докладе и положительные оценки. Эксперты приветствуют реставрацию и приспособление объектов Новой Голландии и Царского Села, называя их подтверждением способности российской стороны проводить качественные работы с сохранением подлинности памятников.

Отдельно упоминается, что 3 июня находившийся в Кронштадте действующий военный корабль получил повреждения в результате атаки беспилотника. Российская сторона, отмечают авторы, не представила сведений о возможном воздействии происшествия на историческую застройку Кронштадта.

Системные замечания касаются всей модели охраны Петербурга. Миссия положительно оценила поправки к городскому закону № 820–7, расширение охраны исторических зданий и создание координационного совета при Министерстве культуры, но сочла эти меры недостаточными. Границы объекта всемирного наследия по-прежнему не полностью совпадают с российскими охранными и градостроительными зонами, для всех его компонентов не установлены буферные зоны. Нет единого органа, отвечающего за объект целиком, и комплексного плана управления. Новый Генплан Петербурга, по выводам миссии, также не закрепляет обязанность сохранять выдающуюся универсальную ценность объекта. В проекте решения России предлагается оценить эффективность действующих норм, включая закон № 820–7, а поправки к федеральному закону № 73-ФЗ об объектах культурного наследия заранее направить в Центр всемирного наследия.

В федеральное законодательство рекомендуется включить понятия выдающейся универсальной ценности, буферной зоны и оценки воздействия на наследие. России также предлагается создать единый орган управления объектом, подготовить план управления, определить буферные зоны, заблаговременно сообщать о крупных проектах и проводить оценки воздействия до их утверждения. Их выводы должны играть «значимую роль» в проектировании, а не оформляться постфактум.

От России ждут календарного плана выполнения рекомендаций миссий 2019 и 2026 годов. Обновленный отчет о состоянии Петербурга и принятых мерах предлагается представить к 1 февраля 2027 года.

Россия участвует в Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия с 1988 года. Она обязана охранять и сохранять включенные в список объекты, учитывать их защиту при государственном планировании и принимать необходимые правовые и административные меры. Однако рекомендация отказаться от небоскреба не является судебным решением и сама по себе не отменяет российские градостроительные документы, разрешения или права собственников. Решения Комитета всемирного наследия исполняются через международный мониторинг и обязательства государства по конвенции. Отказ следовать рекомендациям не влечет какого-либо штрафа или остановки работ, но может привести к новым миссиям, регулярной отчетности, внесению объекта в список наследия под угрозой и обсуждению того, сохранил ли он качества, ради которых был включен в основной список.

Сам опубликованный доклад пока не устанавливает этих последствий. На сессии его могут принять без изменений или скорректировать. Участники комитета вправе предлагать поправки к проекту решения.

Полина Пучкова