Число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 750 человек

От лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) умерли уже 754 человека, число подтвержденных случаев заражения достигло 2011. Как сообщает Sky News со ссылкой на данные правительства ДРК, менее чем за пять недель число случаев заболевания выросло втрое.

Как отмечают представители организации «Врачи без границ», заболевание распространяется быстрее, чем успевают принять меры по его локализации. Теперь это третья по масштабам эпидемия лихорадки Эбола за все время сбора таких данных.

На прошлой неделе были выявлены случаи заболевания в провинциях Чопо и Верхний Уэле, где с начала нынешней эпидемии больных еще не было. В провинциях Итури и Северный Киву, откуда началась эпидемия, сохраняется «острая фаза» распространения лихорадки.

Новая вспышка Эболы вызвана штаммом Бундибугио. Вакцины и лечения от него пока нет, хотя ВОЗ уже начала клинические испытания новых методик лечения. Ситуация осложняется вооруженным конфликтом в ДРК. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и сообщила о нехватке средств для борьбы с Эболой.

Алена Миклашевская