Демократы в Сенате США внесли резолюцию с призывом присоединиться к МУС
Конгрессмен от Демократической партии Ильхан Омар внесла резолюцию, призывающую США присоединиться к Международному уголовному суду (МУС). Законопроект появился спустя два дня после того, как в США объявили о кампании по борьбе с МУС.
«Если мы действительно верим в права человека и верховенство права, мы должны укреплять международное правосудие, а не подрывать его. Соединенные Штаты должны подавать пример и показывать, что никто не стоит выше закона».— сказала Ильхан Омар (цитата по The Guardian).
США отозвали подпись под Римским статутом, основным международным договором МУС, в 2002 году. После того как суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, американский президент Дональд Трамп ввел санкции против МУС. 13 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале кампании «по ликвидации угрозы суверенитету США» со стороны суда. Вашингтон пообещал отменять визы его сотрудникам, призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту и «ужесточать контроль» в отношении стран, которые получают американскую помощь и при этом признают полномочия МУС.
Внесение резолюции конгрессвумен Ильхан Омар от Демократической партии с призывом присоединиться к Международному уголовному суду (МУС) происходит на фоне давнего неприятия США юрисдикции МУС. США отозвали свою подпись под Римским статутом, основным договором МУС, ещё в 2002 году. В 2020 году, когда МУС начал расследование преступлений американских военнослужащих в Афганистане, администрация тогдашнего президента Дональда Трампа ввела санкции против прокурора Фату Бенсуды и главы отдела юрисдикции МУС Факисо Мочочоко, запретив им въезд в США и заморозив их активы.
Однако с приходом администрации Джо Байдена в 2021 году Госдепартамент США снял эти санкции. Несмотря на это, традиционно американские власти выступают против действий МУС, когда дело касается граждан США или их союзников. Например, в 2024 году Палата представителей Конгресса США (где в то время доминировали республиканцы) одобрила законопроект о санкциях против МУС, который, однако, встретил сопротивление Сената, контролируемого демократами. Администрация Джо Байдена также осуждала решение прокурора МУС Карима Хана запросить ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но выступала против введения санкций в отношении суда. Это демонстрирует расхождения в подходах между различными фракциями Демократической партии и между ветвями власти.