Отреставрированные скульптуры Валерия Гаврилова выставят в парке Маяковского

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге ко Дню города разместят временную экспозицию деревянных скульптур художника-авангардиста Валерия Гаврилова после реставрации, сообщил директор парка Павел Зубакин.

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Ранее 17 монументальных деревянных скульптур демонтировали и перевезли из Парка имени Лесоводов России в ЦПКиО. Летом 2025 года началась их реставрация. Работы курируют специалисты Екатеринбургского музея изобразительных искусств, координаторы фестиваля «Том Сойер Фест Екатеринбург» и представители Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

Деревянные скульптуры в рамках проекта «Освобождение человека» в 1976 году создали свердловский художник-авангардист Валерий Гаврилов совместно с преподавателями Лесотехнического института Валентином Черновым и Геннадием Поводом. Вдохновением послужили мифы и легенды Древнего Урала. По задумке авторов, композиция должна была рассказать историю становления человека на Урале: как из раба стихий человек превратился в творца-созидателя, как постепенно окреп и возвысился его дух. Фигуры разместили в Парке имени Лесоводов России. За десятилетия под открытым небом скульптуры сильно пострадали от осадков и солнца, часть фигур упала или накренилась.

На данный момент в реставрационной мастерской находятся восемь статуй-аллегорий: «Геродот», «Борей», «Аримасп», «Исседон-победитель», «Любовь», «Воспитание», «Жница» и «Грифы, стерегущие золото». Заведующий реставрационными мастерскими Екатеринбургского музея изобразительных искусств Андрей Брагин отметил, что состояние скульптур позволяет восстановить авторский замысел. «Деструктированная древесина практически не затрагивает авторскую поверхность»,— пояснил он. В ближайшее время ожидается доставка специального материала для изготовления вставок, которые заменят разрушенные фрагменты, превратившиеся в труху.

В начале августа, ко Дню города, несколько отреставрированных фигур выставят на временную экспозицию около центральной арки парка Маяковского, неподалеку от Свердловской детской железной дороги.

В дальнейшем, когда будут восстановлены все 17 объектов, их перенесут в лесную часть парка Маяковского. Директор парка Павел Зубакин уточнил, что к этому моменту в лесной зоне подготовят необходимую инфраструктуру: проложат дорожки, смонтируют освещение и систему видеонаблюдения. «Мы можем планировать, что все скульптуры и площадка для их выставки полностью будут готовы через два года»,— добавил он.

Дарья Храмцова