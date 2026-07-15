Китай сбавляет ход

Экономика Китая во втором квартале 2026-го росла минимальными с конца 2022 года темпами, следует из вышедших 15 июля данных Государственного статистического управления (ГСУ) страны. Расширение ВВП все заметнее сдерживается слабым внутренним спросом и кризисом на рынке недвижимости. Ускорить темпы роста Китай может за счет дальнейшего увеличения поставок за рубеж. Такая модель позволяет стране поддерживать промышленное производство, но при этом она обостряет торговые противоречия Пекина с другими экономиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Рост экономики Китая во втором квартале 2026-го заметно замедлился: ВВП увеличился на 4,3% в годовом выражении после роста на 5% в январе—марте, сообщило ГСУ. Аналитики прогнозировали расширение на 4,5%. Фактический показатель оказался минимальным с конца 2022 года (тогда в Китае еще действовали ковидные ограничения). В квартальном выражении ВВП прибавил 0,9% против 1,3% в первые три месяца 2026-го. По итогам первого полугодия китайская экономика выросла на 4,7%.

Предприятия в КНР, судя по статистике, продолжают наращивать выпуск, но в начале второго квартала темпы роста замедлились из-за последствий войны на Ближнем Востоке — из-за перебоев с поставками энергоресурсов и роста цен на них. В результате в апреле—июне промпроизводство увеличилось на 4,6% в годовом выражении после роста на 6,1% в январе—марте. При этом в июне показатель вырос сразу на 5,3% год к году — это максимальное увеличение с марта.

Особенно хорошо к концу второго квартала себя чувствовали высокотехнологичные производства.

Быстрый рост фиксировали производители компьютеров и телекоммуникационного оборудования, а также электромобилей.

Производственный сектор КНР поддерживался главным образом ростом зарубежных заказов. В первом полугодии экспорт вырос на 17,6% в долларовом выражении благодаря увеличению спроса на полупроводники и другую продукцию, необходимую для развития ИИ-технологий (см. “Ъ” от 15 июля).

Потребительский сектор Китая выглядел значительно слабее. Розничные продажи во втором квартале практически перестали расти: показатель увеличился лишь на 0,2% год к году после роста на 2,4% в январе—марте. Домохозяйства продолжают больше сберегать из-за неопределенности на рынке труда и медленного роста доходов. Дополнительно экономический рост сдерживает кризис на рынке недвижимости. Инвестиции в строительство жилья и коммерческой недвижимости в январе—июне упали на 18%, стоимость проданных в новостройках квартир — на 13,6%.

Из-за слабого внутреннего спроса китайские предприятия не могут реализовать на внутреннем рынке весь объем продукции и активнее направляют ее за рубеж. Для компаний из других стран дешевые китайские товары становятся серьезной проблемой. Их приток, как правило, означает для местных производителей потерю доли рынка, снижение выручки и необходимость сокращать цены, а значит — жертвовать прибылью и инвестициями. В конечном счете расширение закупок у КНР часто приводит к новым торговым конфликтам (см. “Ъ” от 2 июня).

Аналитики считают, что поступающие данные могут стать аргументом в пользу дополнительной поддержки китайской экономики, однако не ожидают масштабного пакета стимулов. Власти могут ограничиться умеренной корректировкой политики, поскольку даже сохранение темпов роста вблизи 4,3% во втором полугодии позволит достичь годовой цели — она, напомним, предполагает рост на 4,5–5% по итогам 2026-го.

В Morgan Stanley после публикации ГСУ прогноз роста китайского ВВП снизили — с 4,8% до 4,6%. МВФ также ожидает увеличения экономики на 4,6%, ОЭСР — примерно на 4,5%.

Эксперты солидарны в том, что сильный экспорт пока позволяет Китаю сохранять сравнительно высокие темпы роста, но устойчивость этой модели вызывает вопросы. Активнее стимулировать внутренний спрос власти, вероятно, начнут только при заметном сжатии внешнего. Некоторые сигналы о том, как именно они будут действовать, могут прозвучать уже в конце месяца — на заседании политбюро ЦК Компартии Китая, главной темой которого традиционно будет оценка текущей экономической ситуации.

Кристина Боровикова