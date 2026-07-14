Китайская торговля обновила максимумы

В июне Китай зафиксировал максимальные за четыре последних месяца темпы прироста экспорта и за пять лет — импорта, следует из данных Главного таможенного управления страны. По итогам первого полугодия внешнеторговый оборот КНР вырос почти на 21,2%, подтвердив, что зарубежный спрос все еще остается одним из главных источников устойчивости китайской экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Dalziel / AP Фото: Elizabeth Dalziel / AP

Объем внешней торговли КНР в июне достиг $699,2 млрд, увеличившись на 30,6% в годовом выражении, сообщает Главное таможенное управление. Экспорт вырос на 27%, до $412,4 млрд, импорт — на 36%, до $286,8 млрд. Июньский рост экспорта оказался максимальным за четыре месяца, а импорт продемонстрировал наиболее высокие темпы расширения за пять лет. Главным фактором роста стоимости экспорта стал мировой инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта, повысивший спрос на микросхемы и вычислительное оборудование. В июне стоимость экспорта интегральных схем увеличилась на 122% год к году, вычислительной техники — на 53%.

Высокие темпы роста импорта связаны прежде всего с тем, что китайские предприятия резко увеличили закупки иностранных электронных компонентов, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и другой продукции, значительная доля которой затем отправляется за рубеж. На фоне ИИ-бума цены на импортируемые товары заметно выросли.

Свой вклад в рост импорта внес кризис на Ближнем Востоке. Хотя в июне энергоносители дешевели, их цены оставались выше довоенных.

Физический объем импорта угля в июне вырос примерно на 29% год к году. Закупки были поддержаны увеличением спроса на электроэнергию из-за жары, перебоями с поставками и высокими ценами на газ. Импорт нефти, напротив, уменьшился на 41,3%, до 29,3 млн тонн, минимального уровня почти за десять лет.

За первое полугодие внешнеторговый оборот Китая составил $3,7 трлн, увеличившись на 21,2%. Экспорт вырос на 17,6%, до $2,13 трлн, импорт — на 26,6%, до $1,55 трлн. Поскольку закупки росли быстрее поставок, профицит сократился до $576 млрд с $586 млрд годом ранее. Отметим, именно стабильное расширение отгрузок поддерживает в этом году устойчивый рост китайской экономики.

Товарооборот Китая и США за полугодие почти не изменился в сравнении с прошлогодним и составил $289,1 млрд. Китайский экспорт вырос лишь на 0,2%, до $215,9 млрд, импорт американских товаров сократился на 0,8%, до $73,2 млрд. В июне двусторонняя торговля, впрочем, увеличилась заметно — на 16,7%, а китайский экспорт в США — на 13,9%. Динамика объясняется низкой базой прошлого года и закупками «впрок» перед возможным повышением тарифов.

Экспорт Китая в ЕС за полугодие вырос на 16,8%, до $312,3 млрд, поставки европейских товаров в КНР — на 8,7%, до $135,6 млрд. В июне китайский экспорт увеличился на 18,5%, импорт из ЕС — на 9,2%. Рост отгрузок из КНР поддержали электроника, промышленное оборудование, автомобили, а также растущий спрос на кондиционеры из-за жары в Европе. Европейские поставки росли медленнее на фоне слабого потребления в Китае — розничные продажи в мае сократились на 0,6% год к году.

Товарооборот Китая и России в первом полугодии увеличился на 25,6%, до $134,2 млрд. Китайский экспорт вырос на 28,4%, до $60,6 млрд, импорт из России — на 23,3%, до $73,6 млрд.

В июне объем двусторонней торговли составил $24,4 млрд, включая $11,4 млрд китайского экспорта и $12,9 млрд поставок из России. Столь высокие темпы роста во многом объясняются эффектом низкой базы. В 2025 году российско-китайская торговля впервые за пять лет сократилась: поставки китайских автомобилей снизились из-за дорогих автокредитов в РФ, а стоимость российского экспорта тогда уменьшилась вслед за ценами на нефть. В 2026 году дополнительную поддержку росту товарооборота оказали расширение российских поставок энергоносителей (в частности, газа) и устойчивый спрос на китайское оборудование, электронику и потребительские товары.

Кристина Боровикова