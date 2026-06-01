Второй торговый фронт

Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает ограничительные меры в отношении китайских поставщиков — механизмы защиты внутреннего рынка Евросоюза будут представлены в третьем квартале этого года. Китай грозит ЕС встречными ограничениями, которые могут затронуть поставки критически важной продукции в Европу, а также обернуться усложнением доступа европейских компаний на китайский рынок. С учетом сохраняющихся торговых противоречий с США дальнейшая эскалация конфликта станет для обеих экономик дополнительным источником напряжения.

Торговые и инвестиционные отношения Евросоюза с Китаем остаются «неустойчивыми», следует из заявлений Еврокомиссии, сделанных в преддверии саммита лидеров ЕС, который пройдет 18–19 июня.

Как ожидается, предложения по защите внутреннего рынка ЕК подготовит уже в третьем квартале. Конкретного повода для беспокойства в Еврокомиссии не называют — судя по трактовкам аналитиков, речь идет не об одном эпизоде, а о накопленных проблемах. По оценкам европейских властей, китайские производители получают преимущество на внутреннем и внешнем рынках за счет масштабной господдержки, при этом доступ иностранных компаний на рынок КНР остается ограниченным. Европа, опасаются эксперты, может столкнуться с новым «китайским шоком»: если раньше дешевые товары из КНР вытесняли часть европейских компаний в таких секторах, как производство мебели и бытовой техники, то теперь бизнес ЕС теряет позиции в производстве электромобилей, солнечных панелей и в «высокотехе» в целом (см. “Ъ” от 6 марта).

По данным Еврокомиссии, дефицит Евросоюза в торговле товарами с КНР в 2025 году вырос на 2,7%, до €359,9 млрд: экспорт ЕС в Китай сократился на 6,6%, до €199,6 млрд, а импорт из КНР увеличился на 6,5%, до €559,5 млрд. Среди мер, которые намерена рассмотреть Еврокомиссия,— стимулируемая властями диверсификация цепочек поставок: поиск альтернативных источников импорта, особенно в чувствительных секторах, будет поощряться.

В Брюсселе обсуждают самые разные механизмы, которые позволили бы ограничить импорт китайских товаров. Речь может идти не только об ограничениях по итогам отдельных антидемпинговых расследований, но и о более широком применении пошлин в отношении целых категорий продукции.

Среди других инструментов — более жесткий контроль за китайским капиталом и компаниями КНР внутри ЕС. В частности, власти рассматривают ограничение участия китайских компаний в крупных государственных тендерах.

Пекин, в свою очередь, трактует возможное ужесточение торговой политики ЕС как протекционизм. Китайские власти считают, что Брюссель концентрируется на дефиците ЕС в торговле товарами и игнорирует профицит в услугах. Отметим, сейчас торговый баланс в сфере услуг действительно складывается в пользу ЕС: по данным ЕК, в 2025 году он составил €21,3 млрд, хотя и продолжил сокращаться.

Китай пока оставляет пространство для переговоров — власти заявляют о готовности создать консультационный механизм по торговле и инвестициям,— но одновременно предупреждает, что в случае новых односторонних ограничений примет меры для защиты собственных интересов.

Наиболее вероятный ответ — точечные расследования и введение пошлин в отношении отдельных европейских компаний. Ожидается, что КНР будет усиливать разнообразные проверки поставщиков, что усложнит доступ европейских компаний на китайский рынок. Отдельным рычагом давления остается критическое сырье: Китай может ограничить поставки редкоземельных металлов и другой продукции, которая необходима в том числе для зеленой энергетики и оборонной промышленности.

Для ЕС конфликт с КНР осложнит и без того непростую адаптацию к торговой политике США: европейским компаниям придется одновременно искать альтернативных поставщиков и закладывать в цены более высокие издержки. Для Китая ситуация также выглядит тревожной: при слабом внутреннем спросе экспорт остается одним из ключевых источников поддержки промышленности, поэтому усиление барьеров сразу на двух крупнейших рынках сбыта может сказаться на деловой активности предприятий.

Кристина Боровикова