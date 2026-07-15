Международная шахматная федерация перераспределила путевки в кандидатский турнир
Международная шахматная федерация (FIDE) провела масштабную реформу чемпионского цикла. Ее ключевым элементом стало перераспределение путевок в кандидатский турнир, определяющий претендента на звание чемпиона мира, в пользу новой серии Total Chess World Championship Tour, одним из главных инвесторов которой стал норвежский футболист Эрлинг Холанн.
В этой серии будут применяться три игровых формата — рапид, блиц плюс так называемая быстрая классика: это контроль примерно вдвое жестче обычного классического (в «классике» традиционной игроку, как правило, дается 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на следующие 20 ходов и еще 30 минут до конца партии).
Международная шахматная федерация (FIDE) неоднократно проводила реформы чемпионского цикла, включая исключение серии Гран-при и введение FIDE Circuit, чтобы сделать отбор более демократичным и зрелищным. Эти изменения направлены на повышение конкурентности и привлечение новой аудитории к шахматам.
FIDE также ищет способы модернизации шахмат, включая изменение регламента чемпионских матчей для ускорения игры из-за запроса болельщиков. Запуск Total Chess World Championship Tour с новыми форматами, такими как рапид, блиц и «быстрая классика», является частью этой стратегии. Привлечение таких знаменитостей, как норвежский футболист Эрлинг Холанн, в качестве инвестора и потенциальное участие Магнуса Карлсена обусловлены желанием расширить глобальное внимание к шахматам и их культурную значимость.
Примечательно, что FIDE ранее болезненно относилась к попыткам брендировать какие-либо соревнования как «чемпионат мира», однако охотно наделила этим статусом Total Chess World Championship Tour. Это демонстрирует изменение подхода федерации в сторону инноваций и «расширения границ» вида спорта, несмотря на прошлые конфликты с другими коммерческими сериями, которые пытались использовать бренд «чемпионат мира» без официального одобрения.