Рейтинг больше не сыграет

Международная шахматная федерация (FIDE) провела масштабную реформу чемпионского цикла. Ее ключевым элементом стало перераспределение путевок в кандидатский турнир, определяющий претендента на звание чемпиона мира, в пользу новой серии Total Chess World Championship Tour, одним из главных инвесторов которой стал норвежский футболист Эрлинг Холанн. В этой серии будут применяться три разновидности контроля жестче классического.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Международная федерация шахмат объявила о корректировках в регламенте чемпионского цикла. Они вступят в силу в цикле следующем. Он стартует вскоре после того, как в конце нынешнего года матчем между нынешним обладателем звания чемпиона мира индийцем Гукешем Доммараджу и узбеком Жавохиром Синдаровым завершится текущий розыгрыш. Корректировки касаются прежде всего определения состава кандидатского турнира. В него отбираются восемь гроссмейстеров, выявляющих претендента на титул. В последнее время FIDE вносила их перед каждым циклом, но новые правила настолько существенные, что похожи на настоящую реформу.

Перераспределяя путевки в кандидатский турнир, федерация уменьшила «удельный вес» в отборе считавшегося чем-то вроде его корневого элемента Кубка мира. Это единственное крупное соревнование в календаре, которое проводится по придуманной в 1990-е годы нокаут-системе, похожей на привычный в других видах спорта play-off. Прежний регламент предусматривал, что слоты в кандидатский турнир достаются всем трем его призерам. Именно добытая в прошлом году Андреем Есипенко кубковая бронза позволила России делегировать этой весной в восьмерку хотя бы одного своего представителя.

Теперь путевки будут выделяться лишь двум финалистам Кубка мира.

В этом смысле он по значению сравнялся с использующим так называемую швейцарскую систему Grand Swiss. Более того, «швейцарка» проникла и в формат Кубка мира. Теперь с нее он будет начинаться. По швейцарской системе будет проходить предварительный этап, определяющий 16 соискателей призов, а «нокаут» использоваться с 1/8 финала. Зато это позволило FIDE увеличить количество участников Кубка мира — с 206 до 224.

Две путевки сохранил FIDE Circuit. Это классификация по результатам санкционированных или признанных FIDE значимых турниров в рамках цикла. Но если прежде их зарабатывал победитель по итогам каждого из двух приходящихся на него сезонов, то сейчас рейтинги «слили» в единый, за два года. А в кандидатский турнир проникнут те, кто занял первое и второе место.

Вообще исчезла из регламента путевка для игрока с лучшим рейтингом.

Эту новость шахматный мир предсказуемо воспринял с пониманием. Дело в том, что про данный пункт давно стало понятно, что он является лазейкой для некоторых звезд, не желающих напрягаться, борясь за награды в Grand Swiss, Кубке мира или иных не интересных им турнирах. Так, в прошлом году скандал вызвал способ, которым просочился в кандидатский турнир давно предпочитающий шахматный стриминг настоящему спорту знаменитый американец Хикару Накамура. Нужный рейтинг он удержал, сыграв череду партий на третьестепенных турнирах в Америке и расправляясь в них с соперниками фактически любительского уровня.

Главным же бенефициаром реформы неожиданно оказался Total Chess World Championship Tour. Это серия из четырех турниров, которая дебютирует только в будущем году. В Total World Championship Tour, которому FIDE предоставила право пользоваться брендом «чемпионат мира», будут применяться три игровых формата — рапид, блиц плюс так называемая быстрая классика: это контроль примерно вдвое жестче обычного классического (в «классике» традиционной игроку, как правило, дается 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на следующие 20 ходов и еще 30 минут до конца партии). Сообщение тут же заставило профильные медиаресурсы вспомнить о завершающемся в Северной Америке футбольном мировом первенстве. Дело в том, что один из наиболее крупных инвесторов Total World Championship Tour — это вошедший в список его героев норвежский бомбардир Эрлинг Холанн.

Алексей Доспехов