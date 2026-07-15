Врио губернатора Белгородской области был судим за превышение полномочий

Избирательная комиссия Белгородской области опубликовала сведения о кандидатах в губернаторы региона. Согласно информации избиркома, врио главы Александр Шуваев много лет назад был судим за превышение полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

По опубликованным данным, в качестве наказания ему был назначен штраф в 15 тыс. руб. Судимость была погашена 13 апреля 2006 года.

Александр Шуваев был назначен врио губернатора Белгородской области 13 мая этого года. С января он работал заместителем губернатора Иркутской области, а до этого проходил военную службу в Омске и Ставрополе, а также участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в Южной Осетии, в Сирии и на территории Украины. Удостоен звания Героя РФ и имеет звание генерал-майора.

Всего на пост губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Помимо господина Шуваева это Артем Зотов от «Партии пенсионеров», Валерий Шевляков от КПРФ, Владимир Абельмазов от «Справедливой России» и Евгений Дремов от ЛДПР. Председатель регионального отделения партии «Родина» Сергей Еськов снял свою кандидатуру почти сразу после подачи документов в избирком.

Владимир Зоркий