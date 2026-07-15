Что за Блё?

Неудачная игра подопечных Дидье Дешама в полуфинале чемпионата мира по футболу вызвала бурю эмоций во Франции. Газеты раскритиковали Les Bleus (неофициальное название национальной команды), которую считали одним из главных претендентов на титул. Многие французские знаменитости также осудили игру сборной. Но нашлись и те, кто выразил команде благодарность за радость и гордость, подаренные в прошлых играх.

Сборная Франции получила множество оскорбительных эпитетов от французских журналистов. Вот лишь некоторые из них:

Похвала сопернику

Если от сборной Франции журналисты не оставили камня на камне, то ее соперники — сборная Испании — удостоились похвалы. Даже несмотря на конфликт, который разразился до полуфинала из-за высказываний бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя по поводу чернокожих игроков французской сборной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Испании отмечает гол Микеля Оярсабаля в ворота Франции

Фото: Julio Cortez / AP Сборная Испании отмечает гол Микеля Оярсабаля в ворота Франции

Фото: Julio Cortez / AP

Le Figaro

Испания показала мастер-класс

Если отступить назад и позволить первоначальному разочарованию взять верх, нужно признать факты. «Ла Роха» полностью заслужила свою победу и место в финале. Испания продемонстрировала все свои сильные стороны, даже не прилагая особых усилий.

Charente Libre

Испания испортила национальный праздник

С полных надежды первых минут матча до финального разочарования площадь Аля (центральная площадь города Ангулем на западе Франции.— “Ъ”) жила в ритме Les Bleus. Несмотря на накал страстей и редкие проблески оптимизма, два гола испанцев повергли французских болельщиков в молчание и горечь. На площади робко звучит «Марсельеза». Голоса есть, но они, кажется, уже задушены. Взгляды молча застыли на экранах.