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Что за Блё?

Франция возмущена игрой своей сборной в полуфинале ЧМ-2026

Неудачная игра подопечных Дидье Дешама в полуфинале чемпионата мира по футболу вызвала бурю эмоций во Франции. Газеты раскритиковали Les Bleus (неофициальное название национальной команды), которую считали одним из главных претендентов на титул. Многие французские знаменитости также осудили игру сборной. Но нашлись и те, кто выразил команде благодарность за радость и гордость, подаренные в прошлых играх.

Игроки сборной Франции после полуфинального матча против Испании

Игроки сборной Франции после полуфинального матча против Испании

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Игроки сборной Франции после полуфинального матча против Испании

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Заголовки в СМИ

  • La Voix du Nord: «Франция так низко пала»
  • Liberation: «Национальное унижение»
  • L'Equipe: «Задушенная во всех аспектах игры, французская команда логично потерпела поражение»
  • Ouest-France: «Конец американской мечты»
  • Nord Eclair: «Национальное поражение»
  • Le Telegramme: «Разочарование»
  • Aujourd'hui en France: «Падение с пьедестала»
  • Midi Libre: «Пораженная Франция, душераздирающе»

Эпитеты от журналистов

Сборная Франции получила множество оскорбительных эпитетов от французских журналистов. Вот лишь некоторые из них:

  • «тщедушная и безжизненная»
  • «упавшая звезда»
  • «полностью развалилась»
  • «неуверенная»
  • «без вдохновения»
  • «без индивидуальности»
  • «кошмар»
  • «катастрофа»

Похвала сопернику

Если от сборной Франции журналисты не оставили камня на камне, то ее соперники — сборная Испании — удостоились похвалы. Даже несмотря на конфликт, который разразился до полуфинала из-за высказываний бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя по поводу чернокожих игроков французской сборной.

Сборная Испании отмечает гол Микеля Оярсабаля в ворота Франции

Сборная Испании отмечает гол Микеля Оярсабаля в ворота Франции

Фото: Julio Cortez / AP

Сборная Испании отмечает гол Микеля Оярсабаля в ворота Франции

Фото: Julio Cortez / AP

Le Figaro

Испания показала мастер-класс

Если отступить назад и позволить первоначальному разочарованию взять верх, нужно признать факты. «Ла Роха» полностью заслужила свою победу и место в финале. Испания продемонстрировала все свои сильные стороны, даже не прилагая особых усилий.

Charente Libre

Испания испортила национальный праздник

С полных надежды первых минут матча до финального разочарования площадь Аля (центральная площадь города Ангулем на западе Франции.— “Ъ”) жила в ритме Les Bleus. Несмотря на накал страстей и редкие проблески оптимизма, два гола испанцев повергли французских болельщиков в молчание и горечь. На площади робко звучит «Марсельеза». Голоса есть, но они, кажется, уже задушены. Взгляды молча застыли на экранах.

Голос селебрити

Поражение сборной вызвало сильные эмоции — от разочарования до гордости — и среди французских знаменитостей, чем они поделились в социальных сетях.

  • Популярный певец Матт Покора поддержал команду и поблагодарил ее за то, что она заставила всех «вибрировать» на протяжении целого месяца с начала чемпионата мира.
  • Радио- и телеведущая Фостин Боллар, смотревшая матч со своими детьми, поделилась личной фотографией и высказалась о необходимости «утешиться в объятиях друг друга».
  • Телеведущий и продюсер Артур (Жак Эссебаг) также выразил чувство солидарности с командой, перепостив фото сборной и сопроводив ее посланием «Вместе побеждаем, вместе проигрываем!».
  • Певица Vitaa (настоящее имя Шарлотта Гонин) выразила «полное разочарование» игрой, пообещав, что больше не посмотрит «ни единого матча» по футболу.
  • «Мы потерпели сокрушительное поражение, нас просто раздавили,— заявил известный французский футболист, защитник Биксант Лизаразю, игравший в сборной вместе с ее нынешним тренером Дидье Дешамом.— Что касается самого матча, я даже не скажу, что разочарован. Разница между тем, что мы делали раньше, и тем, что мы показали против Испании, настолько велика, что я с трудом понимаю, что вообще произошло».

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026

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Правый защитник испанцев Педро Порро после победы над Францией

Правый защитник испанцев Педро Порро после победы над Францией

Фото: Albert Gea / Reuters

Полузащитник испанцев Фабиан Руис после победы над французами

Полузащитник испанцев Фабиан Руис после победы над французами

Фото: Maria Lysaker / Reuters

Вингер сборной Франции Дезире Дуэ после поражения от Испании

Вингер сборной Франции Дезире Дуэ после поражения от Испании

Фото: Julio Cortez / AP

Испанский защитник Марк Кукурелья празднует победу над Францией с членами тренерского штаба Испании

Испанский защитник Марк Кукурелья празднует победу над Францией с членами тренерского штаба Испании

Фото: David J. Phillip / AP

Болельщики сборной Испании празднуют победу в полуфинале в фан-зоне на площади Колон в Мадриде

Болельщики сборной Испании празднуют победу в полуфинале в фан-зоне на площади Колон в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Футболисты Испании празднуют выход в финал чемпионата мира

Футболисты Испании празднуют выход в финал чемпионата мира

Фото: Marco Bello / Reuters

Игроки сборной Испании празднуют победу над Францией в полуфинале чемпионата мира по футболу, Арлингтон, Техас

Игроки сборной Испании празднуют победу над Францией в полуфинале чемпионата мира по футболу, Арлингтон, Техас

Фото: Eric Gay / AP

Главный тренер Испании Луис де ла Фуэнте вместе с тренерским штабом после матча

Главный тренер Испании Луис де ла Фуэнте вместе с тренерским штабом после матча

Фото: Tim Heitman / Reuters

Испанский защитник Марк Кукурелья (в центре) в борьбе с французским форвардом Килианом Мбаппе

Испанский защитник Марк Кукурелья (в центре) в борьбе с французским форвардом Килианом Мбаппе

Фото: Jerome Miron / Reuters

Верховая борьба между центральным защитником Франции Максансом Лакруа и Ферраном Торресом

Верховая борьба между центральным защитником Франции Максансом Лакруа и Ферраном Торресом

Фото: Albert Gea / Reuters

Голкипер испанцев Унаи Симон в матче с Францией

Голкипер испанцев Унаи Симон в матче с Францией

Фото: Julio Cortez / AP

Французские фанаты в Париже во время матча

Французские фанаты в Париже во время матча

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Brian Snyder / Reuters

Фото: Marco Bello / Reuters

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Правый защитник испанцев Педро Порро после победы над Францией

Фото: Albert Gea / Reuters

Полузащитник испанцев Фабиан Руис после победы над французами

Фото: Maria Lysaker / Reuters

Вингер сборной Франции Дезире Дуэ после поражения от Испании

Фото: Julio Cortez / AP

Испанский защитник Марк Кукурелья празднует победу над Францией с членами тренерского штаба Испании

Фото: David J. Phillip / AP

Болельщики сборной Испании празднуют победу в полуфинале в фан-зоне на площади Колон в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Футболисты Испании празднуют выход в финал чемпионата мира

Фото: Marco Bello / Reuters

Игроки сборной Испании празднуют победу над Францией в полуфинале чемпионата мира по футболу, Арлингтон, Техас

Фото: Eric Gay / AP

Главный тренер Испании Луис де ла Фуэнте вместе с тренерским штабом после матча

Фото: Tim Heitman / Reuters

Испанский защитник Марк Кукурелья (в центре) в борьбе с французским форвардом Килианом Мбаппе

Фото: Jerome Miron / Reuters

Верховая борьба между центральным защитником Франции Максансом Лакруа и Ферраном Торресом

Фото: Albert Gea / Reuters

Голкипер испанцев Унаи Симон в матче с Францией

Фото: Julio Cortez / AP

Французские фанаты в Париже во время матча

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Brian Snyder / Reuters

Фото: Marco Bello / Reuters

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