Что за Блё?
Франция возмущена игрой своей сборной в полуфинале ЧМ-2026
Неудачная игра подопечных Дидье Дешама в полуфинале чемпионата мира по футболу вызвала бурю эмоций во Франции. Газеты раскритиковали Les Bleus (неофициальное название национальной команды), которую считали одним из главных претендентов на титул. Многие французские знаменитости также осудили игру сборной. Но нашлись и те, кто выразил команде благодарность за радость и гордость, подаренные в прошлых играх.
Игроки сборной Франции после полуфинального матча против Испании
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Заголовки в СМИ
- La Voix du Nord: «Франция так низко пала»
- Liberation: «Национальное унижение»
- L'Equipe: «Задушенная во всех аспектах игры, французская команда логично потерпела поражение»
- Ouest-France: «Конец американской мечты»
- Nord Eclair: «Национальное поражение»
- Le Telegramme: «Разочарование»
- Aujourd'hui en France: «Падение с пьедестала»
- Midi Libre: «Пораженная Франция, душераздирающе»
Эпитеты от журналистов
Сборная Франции получила множество оскорбительных эпитетов от французских журналистов. Вот лишь некоторые из них:
- «тщедушная и безжизненная»
- «упавшая звезда»
- «полностью развалилась»
- «неуверенная»
- «без вдохновения»
- «без индивидуальности»
- «кошмар»
- «катастрофа»
Похвала сопернику
Если от сборной Франции журналисты не оставили камня на камне, то ее соперники — сборная Испании — удостоились похвалы. Даже несмотря на конфликт, который разразился до полуфинала из-за высказываний бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя по поводу чернокожих игроков французской сборной.
Сборная Испании отмечает гол Микеля Оярсабаля в ворота Франции
Фото: Julio Cortez / AP
Испания показала мастер-класс
Если отступить назад и позволить первоначальному разочарованию взять верх, нужно признать факты. «Ла Роха» полностью заслужила свою победу и место в финале. Испания продемонстрировала все свои сильные стороны, даже не прилагая особых усилий.
Испания испортила национальный праздник
С полных надежды первых минут матча до финального разочарования площадь Аля (центральная площадь города Ангулем на западе Франции.— “Ъ”) жила в ритме Les Bleus. Несмотря на накал страстей и редкие проблески оптимизма, два гола испанцев повергли французских болельщиков в молчание и горечь. На площади робко звучит «Марсельеза». Голоса есть, но они, кажется, уже задушены. Взгляды молча застыли на экранах.
Голос селебрити
Поражение сборной вызвало сильные эмоции — от разочарования до гордости — и среди французских знаменитостей, чем они поделились в социальных сетях.
- Популярный певец Матт Покора поддержал команду и поблагодарил ее за то, что она заставила всех «вибрировать» на протяжении целого месяца с начала чемпионата мира.
- Радио- и телеведущая Фостин Боллар, смотревшая матч со своими детьми, поделилась личной фотографией и высказалась о необходимости «утешиться в объятиях друг друга».
- Телеведущий и продюсер Артур (Жак Эссебаг) также выразил чувство солидарности с командой, перепостив фото сборной и сопроводив ее посланием «Вместе побеждаем, вместе проигрываем!».
- Певица Vitaa (настоящее имя Шарлотта Гонин) выразила «полное разочарование» игрой, пообещав, что больше не посмотрит «ни единого матча» по футболу.
- «Мы потерпели сокрушительное поражение, нас просто раздавили,— заявил известный французский футболист, защитник Биксант Лизаразю, игравший в сборной вместе с ее нынешним тренером Дидье Дешамом.— Что касается самого матча, я даже не скажу, что разочарован. Разница между тем, что мы делали раньше, и тем, что мы показали против Испании, настолько велика, что я с трудом понимаю, что вообще произошло».