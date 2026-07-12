На чемпионате мира по футболу определились все четыре полуфиналиста. Сборная Франции сыграет со своим более чем вековым соперником — испанцами. Сборной Англии предстоит сразиться с командой Аргентины — и история этого противостояния выходит далеко за рамки футбольного поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julio Cortez / AP Фото: Julio Cortez / AP

El Mundo (Мадрид, Испания) 104-летнее соперничество между Францией и Испанией Футбольное соперничество между Испанией и Францией, развивавшееся на протяжении столетия, имело весьма скромное начало. 30 апреля 1922 года два гола Паулино Алькантары, прозванного «Ромперредес» (Разрушитель сетки), решили исход первого товарищеского матча (0-4) на стадионе «Сен-Жермен» в Бордо. 27 июня 1984 года на «Парк де Пренс» состоялся первый официальный матч между Францией и Испанией после 19 товарищеских игр. Это был финал чемпионата Европы. Все казалось под контролем, пока Арконада, лучший вратарь турнира, не допустил катастрофическую ошибку, пытаясь отбить слабый штрафной удар от Платини. «Я уйду на пенсию, когда захочу, а не когда Marca (испанская спортивная газета.— “Ъ”) так скажет». Зинедин Зидан довольно четко заявил об этом после вылета Испании из турнира в 1/16 финала чемпионата мира 2006 года. Зизу продемонстрировал мастерскую игру в Ганновере, кульминацией которой стала решающая победа со счетом 3:1 над Икером Касильясом. Испания смогла поквитаться на Евро-2012 благодаря победе в четвертьфинале со счетом 2:0, которую обеспечил дубль Хаби Алонсо. Превосходство в полузащите было почти оскорбительным. В любом случае, самая знаменитая победа пришла десять лет спустя. 9 июля 2024 года Ламин Ямаль поднял знамя нового поколения и забил эффектный гол, который теперь является частью истории испанского футбола. В возрасте 16 лет и 362 дней он стал самым молодым игроком, забившим гол на крупном турнире.

Liberation (Париж, Франция) Отвратительно. «В сборной Франции нет французских игроков»: расистское высказывание бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя Рахой опубликовал статью, в которой выразил столько же восхищения и наивности по отношению к испанской команде, сколько и недостаточную содержательность. Он сам признает, что очень мало знает о футболе. Хотя он не оспаривает уровень французской команды, с которой его страна встретится в полуфинале, и признает ее очень сильный состав, он сделал отвратительное замечание о том, что «в ней нет ни одного французского игрока». «Неприемлемые замечания»,— отреагировал на это министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. В поистине абсурдном ключе, больше напоминающем бред пьяного дяди-фашиста после семейного обеда, чем заявления бывшего политического лидера, Мариано Рахой без колебаний проводит весьма сомнительную параллель между победой Испании над Бельгией и историей своей страны. «Мы дали бельгийцам то, что они заслужили. Я вдвойне рад,— утверждает он.— Во-первых, потому что я испанец, а во-вторых, потому что бельгийских игроков прозвали “Красными дьяволами”, а мне не нравится слово “дьявол” или слово “красный”. Поэтому эта победа имеет еще более сладкий привкус».

«Животные», «Рука Бога» и Бекхем — соперничество Аргентины и Англии на чемпионатах мира

Это футбольное соперничество, которое продолжается уже несколько поколений. Англия против Аргентины. Культовое событие. Поколенческое. Классика. Трудно подобрать слова, чтобы описать это событие. В среду в Атланте Лионель Месси впервые в своей карьере сыграет против Англии. Действующие чемпионы мира попытаются помешать «Трем львам» Томаса Тухеля положить конец 60-летней череде поражений.

Это соперничество на чемпионате мира, начавшееся еще в 1962 году, изобилует великолепными голами, спорами и красными карточками. Но это не только соперничество на поле. В отношениях двух стран доминирует политическая напряженность, особенно вокруг Фолклендской войны 1980-х годов. Аргентинские игроки и болельщики до сих пор упоминают этот конфликт в футбольных песнях.

Аргентина всегда находит человека, который спасает ее и сохраняет мечту о чемпионате мира

Сейчас уже не важно, кто сыграл лучше. Стадион «Эрроухед» содрогается от рева более 40 тыс. аргентинских болельщиков, которые чувствуют, что мечта жива как никогда. Некоторые игроки падают на поле, другие плачут, а некоторые поднимают глаза к небу, прежде чем раствориться в вечных объятиях. Месси делает несколько шагов с распростертыми объятиями, пока снова не оказывается в центре моря сине-белых цветов. Это не обычное празднование. Это катарсис команды, которая страдала до самого конца и обрела облегчение лишь благодаря незабываемому удару правой ногой Хулиана Альвареса в дополнительное время.

Чемпион, который никогда не сдается, сделал это снова. Не показав свой лучший футбол, без идей, с болью и с болельщиками, которые поддерживали их до последней секунды, чтобы они снова могли мечтать. Следующим соперником станет Англия, сильная команда, которая убедительно выбила Норвегию. Эта национальная сборная провела еще один невзрачный матч, намного ниже своего потенциала. Но они победили. И они снова вошли в четверку лучших на чемпионате мира.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик