Болгария отказалась участвовать в «коалиции желающих»

Болгария отказывается участвовать в «коалиции желающих», сообщил болгарский премьер-министр Румен Радев. Встреча девяти стран-участниц коалиции прошла вчера в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Болгарии Румен Радев

Фото: Tom Nicholson / Reuters Премьер-министр Болгарии Румен Радев

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Господин Радев отметил, что посетить встречу его пригласил лично президент Эмманюэль Макрон. «Болгарии там не место. Потому что мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — подчеркнул премьер-министр (цитата по БНТ). Он подчеркнул, что Болгария такой помощи не оказывает.

По словам господина Радева, решение российско-украинского конфликта заключается «не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии по прекращению эскалации». Он также добавил, что решения, касающиеся коллективной безопасности Европы, принимаются в других форматах.

Румен Радев сегодня будет присутствовать на военном параде в Париже по случаю Дня взятия Бастилии. Накануне лидеры Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Франции и Швеции на встрече «коалиции желающих» решили, что осенью в Польше пройдут первые военные учения по отработке миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта с Россией.