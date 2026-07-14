Болгария отказалась участвовать в «коалиции желающих»
Болгария отказывается участвовать в «коалиции желающих», сообщил болгарский премьер-министр Румен Радев. Встреча девяти стран-участниц коалиции прошла вчера в Париже.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев
Фото: Tom Nicholson / Reuters
Господин Радев отметил, что посетить встречу его пригласил лично президент Эмманюэль Макрон. «Болгарии там не место. Потому что мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — подчеркнул премьер-министр (цитата по БНТ). Он подчеркнул, что Болгария такой помощи не оказывает.
По словам господина Радева, решение российско-украинского конфликта заключается «не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии по прекращению эскалации». Он также добавил, что решения, касающиеся коллективной безопасности Европы, принимаются в других форматах.
Румен Радев сегодня будет присутствовать на военном параде в Париже по случаю Дня взятия Бастилии. Накануне лидеры Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Франции и Швеции на встрече «коалиции желающих» решили, что осенью в Польше пройдут первые военные учения по отработке миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта с Россией.
Позиция Болгарии по отказу от участия в «коалиции желающих» согласуется с заявлениями премьер-министра Румена Радева, который ранее неоднократно выступал против военной помощи Киеву, считая, что конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только дипломатическим путем. В 2017 году, будучи президентом, Радев также призывал к отмене всех санкций против России. Отмечается, что еще в июне 2026 года Димитар Стоянов, министр обороны Болгарии, сообщал, что страна прекратит поставки оружия Украине.
«Коалиция желающих» — это инициатива Великобритании и Франции, созданная для объединения стран, готовых стать гарантами мира на Украине, в том числе путем отправки миротворцев после прекращения огня. На различных этапах к этой коалиции собирались присоединиться более 30 стран, обсуждались вопросы размещения «сил сдерживания» на территории Украины и финансовой поддержки. Однако не все участники коалиции полностью согласны с идеей отправки войск: например, Германия ранее отказалась от такой возможности, а Италия, Польша, Чехия и Словакия исключили отправку своих военных на Украину. Венгрия также последовательно блокирует выделение средств из Европейского фонда мира на военную помощь Украине.