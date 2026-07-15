В Ревде обнаружили мусорный полигон без разрешительных документов

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения на мусорном полигоне для промышленных отходов, расположенном в Ревде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Урал» общественный инспектор по охране окружающей среды Дмитрий Жабреев, ранее экологи обнаружили подозрительную активность на полигоне, который принадлежит ООО «Региональная утилизирующая компания» (РУК).

РУК должна реализовать проект «Завод комбинированной переработки отходов производства и потребления. Участок размещения промышленных отходов». По данным экологов, объект не соответствует заявленному проекту, но на нем ведется производственная деятельность. «Внимание привлек резкий поток грузовых транспортных средств, загруженных промышленными отходами»,— пояснил Дмитрий Жабреев. В связи с этим было подано обращение в прокуратуру.

В ходе проверки прокуратуры были осмотрены площадки, где хранят и перерабатывают отходы, проверена документация. На территории был обнаружен контейнер для твердых коммунальных отходов без образования контейнерной площадки. Отсутствовало согласование для создания места накопления отходов с органом местного самоуправления. Изначально было согласовано одно оборудование, а установлено другое, которое в проекте не было указано.

В результате прокуратура возбудила два дела об административном правонарушении — по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ (осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы) и по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды). По первой нарушителю—юрлицу грозит штраф до 250 тыс. руб., по второй — штраф до 250 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток.

Связаться с ООО «РУК» не удалось — его контакты отсутствуют в открытых источниках.

Яна Чипура