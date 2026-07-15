Британца задержали за угрозу застрелить лидера британских националистов Фараджа
В Великобритании задержали мужчину за пост в соцсети X с угрозой убить лидера британских националистов, главу правой партии Reform UK Найджела Фараджа. Об этом сообщает газета The Telegraph.
Фото: Jack Taylor / Reuters
Задержанный называет себя террористом и утверждает, что придерживается либерально-демократических взглядов, пишет издание со ссылкой на его аккаунты в соцсетях. Речь идет о двух его постах в X. Один из них — реакция на публикацию господина Фараджа о выборах в округе Клактон. «Я выстрелю тебе в голову, если ты выиграешь»,— написал мужчина.
После допроса мужчина вышел под залог. Источник The Telegraph говорит, что в ближайшие несколько недель ему предъявят обвинения, но не уточняет, по какой статье.
Найджел Фарадж положительно отреагировал на задержание и выразил надежду, что полиция будет тщательнее следить за подобными публикациями в соцсетях. Их, по его словам, появляется 300-400 каждый год. В прошлом году мигранта из Афганистана приговорили к пяти годам лишения свободы из-за видео в TikTok, в котором он угрожал застрелить господина Фараджа.
Мужчину задержали спустя пять дней после того, как экс-депутата Reform UK Энн Уиддикомб нашли мертвой в загородном доме на юго-западе Англии. На ее теле обнаружили множественные ранения. Подозреваемому в убийстве предъявили обвинения в «совершении, подготовке или подстрекательстве к совершению актов терроризма».
Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж, известный как идеолог «Брексита», является значимой фигурой в британской политике. Он известен своей критикой британского истеблишмента и традиционных двухпартийных систем (консерваторов и лейбористов), умело используя болевые точки британской жизни для набора политической поддержки. Рейтинги возглавляемой им партии Reform UK значительно выросли в последние годы, обогнав как консерваторов, так и лейбористов по численности членов, и по некоторым опросам является самой популярной в Великобритании.
Фарадж и его партия часто оказываются в центре политических скандалов, связанных с обвинениями в расизме или «пророссийских взглядах». Например, бывший глава отделения партии в Уэльсе был приговорен к тюремному сроку за получение денег за «пророссийские заявления». Сам Фарадж обвинял Россию во взломе своего мобильного телефона и электронной почты. На него также заводилось расследование в связи с получением в подарок крупной суммы денег, о которой он не сообщил. Эти события происходят на фоне общей дестабилизации традиционных политических партий в Великобритании и роста ультраправых идей.