Британца задержали за угрозу застрелить лидера британских националистов Фараджа

В Великобритании задержали мужчину за пост в соцсети X с угрозой убить лидера британских националистов, главу правой партии Reform UK Найджела Фараджа. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jack Taylor / Reuters Фото: Jack Taylor / Reuters

Задержанный называет себя террористом и утверждает, что придерживается либерально-демократических взглядов, пишет издание со ссылкой на его аккаунты в соцсетях. Речь идет о двух его постах в X. Один из них — реакция на публикацию господина Фараджа о выборах в округе Клактон. «Я выстрелю тебе в голову, если ты выиграешь»,— написал мужчина.

После допроса мужчина вышел под залог. Источник The Telegraph говорит, что в ближайшие несколько недель ему предъявят обвинения, но не уточняет, по какой статье.

Найджел Фарадж положительно отреагировал на задержание и выразил надежду, что полиция будет тщательнее следить за подобными публикациями в соцсетях. Их, по его словам, появляется 300-400 каждый год. В прошлом году мигранта из Афганистана приговорили к пяти годам лишения свободы из-за видео в TikTok, в котором он угрожал застрелить господина Фараджа.

Мужчину задержали спустя пять дней после того, как экс-депутата Reform UK Энн Уиддикомб нашли мертвой в загородном доме на юго-западе Англии. На ее теле обнаружили множественные ранения. Подозреваемому в убийстве предъявили обвинения в «совершении, подготовке или подстрекательстве к совершению актов терроризма».