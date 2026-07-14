Британская полиция увидела в убийстве бывшего депутата терроризм

В деле об убийстве Энн Уиддикомб, бывшего депутата британского парламента от партии Reform UK, появилась «новая информация и улики». На основании новых данных дело переквалифицировали, подозреваемому в этом преступлении предъявлены обвинения в «совершении, подготовке или подстрекательстве к совершению актов терроризма». Об этом сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энн Уиддикомб

Фото: Simon Dawson / Reuters, Simon Dawson / File Photo / Reuters Энн Уиддикомб

Фото: Simon Dawson / Reuters, Simon Dawson / File Photo / Reuters

Полномочия по ведению расследования переданы подразделению полиции, отвечающему за борьбу с терроризмом и внутренним экстремизмом. До вчерашнего дня занимавшаяся этим делом полиция Девона и Корнуолла настаивала на том, что политических мотивов или терроризма в этом убийстве нет. Появившаяся новая информация изменила это мнение. Правоохранительные органы Великобритании призвали всех, кому что-либо может быть известно об этом убийстве, сообщить эту информацию следствию. Главным подозреваемым остается 28-летний белый британец, который был задержан в субботу.

Бывший депутат партии Reform UK 78-летняя Энн Уиддикомб была найдена мертвой в своем загородном доме на юго-западе Англии 9 июля. Она занимала пост младшего министра в правительстве Джона Мейджора с 1992 по 1997 год. В 2019 году она вышла из Консервативной партии и присоединилась к основанной Найджелом Фараджем Партии «Брексита», которая позже стала Reform UK. В ней она отвечала за вопросы иммиграции и правопорядка.

Алена Миклашевская