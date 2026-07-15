Новак: Россия обеспечена дизельным топливом благодаря запрету на экспорт
Вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок обеспечен дизельным топливом — в том числе благодаря запрету на его экспорт. Нефтяные компании подтвердили объемы поставок, рассказал он журналистам после совещания по ситуации на топливном рынке.
Александр Новак
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Сейчас, с учетом принятого на прошлой неделе правительством РФ решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок наполняется дизельным топливом и обеспечен»,— заверил вице-премьер (цитата по «Интерфакс»).
Александр Новак также отметил, что уже есть практика прямых поставок топлива компаниям с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Однако основной объем все равно проходит через региональные нефтебазы. Он отметил, что мелкие и частные потребители получают топливо через автозаправочные станции. Есть комплекс возможностей обеспечения топливом, подчеркнул господин Новак.
Дефицит топлива в стране наблюдается с конца мая. В нескольких десятках регионов введены ограничения на продажу бензина и дизтоплива на АЗС. По словам господина Новака, проблемы возникли из-за частичного выхода из строя НПЗ после атак. В качестве меры поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизтоплива до 31 июля.