Саратовский депутат попросил отменить штрафы для водителей в очередях на АЗС

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов обратился к руководству полиции региона с просьбой отменить штрафы для водителей, стоящих в очереди на АЗС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Буланов. Вопросы и ответы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Буланов заступился за саратовских водителей в очередях за бензином

Фото: Марина Окорокова Денис Буланов заступился за саратовских водителей в очередях за бензином

Фото: Марина Окорокова

Господин Буланов отметил, что автомобилисты, оказавшиеся в очереди за бензином, получают штрафы за неправильную остановку и стоянку транспортных средств. В своем обращении депутат предложил генерал-лейтенанту полиции Николаю Ситникову рассмотреть возможность аннулирования таких санкций.

«В современном мире автомобиль является неотъемлемой частью цивилизованного общества, а бензин — это базовая потребность, сопоставимая с электро- и водоснабжением», — отметил Денис Буланов, уточнив, что дефицит топлива лишает саратовцев одной из базовых потребностей. «Считаю принципиально неправильным, когда ответственность за системные сбои перекладывается на людей», — заявил депутат.

Ранее в регионе был введен лимит на продажу бензина — до 30 литров на одну машину. По решению оперштаба ограничения будут действовать до 30 июня. Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что вынужденные меры призваны пресечь спекуляции на топливном рынке и снизить необоснованный ажиотаж.

Марина Окорокова