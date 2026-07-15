МИД призвал российских туристов быть на связи из-за ситуации в Персидском заливе

Российский МИД призвал соотечественников, находящихся в странах Персидского залива быть на связи с туроператорами, следить за оповещениями местных властей и диппредставительств РФ, а также соблюдать общие меры предосторожности. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

МИД рекомендует не приближаться к потенциально опасным районам — вблизи военных объектов и критической инфраструктуры. При угрозе ракетных ударов или атак БПЛА следует немедленно перейти в безопасное место. «(Нужно) воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона»,— напомнили в ведомстве.

С 8 июля Тегеран и Вашингтон возобновили взаимные удары. В частности, Иран атаковал американские базы в Иордании, Бахрейне, Кувейте, США — объекты в районе Ормузского пролива. Иран также заявил об американском ударе по портовому городу Бушир. США допускают расширение военной операции, включая захват острова Харк.