МИД призвал российских туристов быть на связи из-за ситуации в Персидском заливе
Российский МИД призвал соотечественников, находящихся в странах Персидского залива быть на связи с туроператорами, следить за оповещениями местных властей и диппредставительств РФ, а также соблюдать общие меры предосторожности. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.
МИД рекомендует не приближаться к потенциально опасным районам — вблизи военных объектов и критической инфраструктуры. При угрозе ракетных ударов или атак БПЛА следует немедленно перейти в безопасное место. «(Нужно) воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона»,— напомнили в ведомстве.
С 8 июля Тегеран и Вашингтон возобновили взаимные удары. В частности, Иран атаковал американские базы в Иордании, Бахрейне, Кувейте, США — объекты в районе Ормузского пролива. Иран также заявил об американском ударе по портовому городу Бушир. США допускают расширение военной операции, включая захват острова Харк.
Эскалация конфликта в Персидском заливе между США и Ираном уже привела к перебоям в авиасообщении и отмене туристических поездок в страны региона. В начале марта 2026 года Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу путевок в страны Персидского залива, а МИД России призывал россиян воздержаться от поездок туда. За последние месяцы десятки тысяч российских граждан уже покинули зону конфликта на Ближнем Востоке.
Российский МИД неоднократно выражал обеспокоенность вооруженной конфронтацией в Персидском заливе и выступал за деэскалацию и урегулирование кризиса политико-дипломатическими методами. Москва акцентирует неприемлемость ударов по гражданской инфраструктуре. В то же время, МИД России призывал граждан воздерживаться от поездок в Иран и даже организовывал эвакуацию из этой страны, но затем приветствовал достижение договоренностей между США и Ираном о прекращении боевых действий.