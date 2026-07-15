Трамп высказался о наземной операции США на иранском острове Харк

Президент США Дональд Трамп по-прежнему допускает проведение операции по захвату иранского острова Харк. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Это было бы неплохо — такая новость точно попала бы в заголовки», — ответил политик на вопрос о планах в отношении острова.

По его словам, США не исключают проведения наземной операции на острове, «если это будет целесообразно». «Иногда наземная операция необходима, — сказал он. — Но есть и другие люди, кто сможет провести наземную операцию за нас. И потом, мы уже атаковали Харк дважды...»

После срыва перемирия Дональд Трамп также заявлял, что американские вооруженные силы могут захватить Харк. Он сообщил, что приказал атаковать все цели на острове, кроме трубопроводов. В июне политик отмечал, что Вашингтон в результате захвата этой территории сможет установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа.

Остров Харк — важнейший объект системы нефтяного экспорта Ирана. По данным компании Kpler, до начала операции США и Израиля через остров проходило 94% иранской нефти. Пропускная способность его инфраструктуры составляет 7 млн баррелей в сутки.