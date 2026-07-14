Иран заявил об ударе США по городу Бушир

Американские вооруженные силы ударили по нескольким районам портового города Бушир. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что под удары попали четыре объекта. По предварительным данным, при атаке никто не пострадал.

Сегодня утром Центральное командование США (CENTCOM) отчиталось о завершении пятичасовой серии ударов по Ирану. Были поражены объекты в городах Бушир, Чахбехар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас. В CENTCOM сообщили, что удары были нанесены «с целью дальнейшего снижения возможностей Ирана атаковать коммерческие суда».