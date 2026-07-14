Иран заявил об ударе США по городу Бушир
Американские вооруженные силы ударили по нескольким районам портового города Бушир. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на местные власти.
Уточняется, что под удары попали четыре объекта. По предварительным данным, при атаке никто не пострадал.
Сегодня утром Центральное командование США (CENTCOM) отчиталось о завершении пятичасовой серии ударов по Ирану. Были поражены объекты в городах Бушир, Чахбехар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас. В CENTCOM сообщили, что удары были нанесены «с целью дальнейшего снижения возможностей Ирана атаковать коммерческие суда».
Эти американские удары являются частью более широкой военной операции США против Ирана, начавшейся 28 февраля 2026 года, как заявлял экс-президент США Дональд Трамп. С 8 апреля 2026 года в зоне конфликта действовал режим прекращения огня, который, по оценкам американских властей, был временно расторгнут 8 июля 2026 года после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) предпринял попытки атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. В ответ на это США нанесли удары по Ирану, расширив список целей и географию атак, включая, в том числе, АЭС «Бушер» и железнодорожные мосты на севере страны.
Иран, в свою очередь, расценивает действия США как «вопиющее нарушение» мирного соглашения и «сфабрикованный и абсурдный предлог» для войны. Иран ранее заявлял, что готов блокировать Ормузский пролив в случае эскалации и наносил ответные удары по американским военным базам в регионе, включая объекты в Кувейте, Бахрейне, Катаре и Иракe. Удары США по Ирану, как сообщается, направлены на снижение его способности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и защиту американских военнослужащих от угроз.