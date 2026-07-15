Интерактивную карту ситуации на АЗС запустили в Нижегородской области

Интерактивная карта, которая отображает наличие бензина и очередей на АЗС, начала работать в Нижегородской области, сообщили в правительстве региона. Она доступна на сайте правительства и портале «Карта жителя», отмечается в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Данные о топливе формируются на основе обезличенных сведений о трансакциях, также наличие бензина и дизеля на заправках и очереди подтверждают волонтеры, которые работают на АЗС.

Сейчас мониторинг ведется более чем на 60 АЗС, отмечается в сообщении.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области действует ограничение на продажу топлива по четным и нечетным датам в зависимости от первой цифры госномера автомобиля на АЗС «ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть» и «Татнефть». Средняя стоимость бензина на нижегородских заправках в июне 2026 года увеличилась на 7,2% по сравнению с маем, по сравнению с декабрем 2025 года — на 12,7%.

Владимир Зубарев