«Трансюжстрой» строит у Центрального парка Белгорода ЖК за 1,6 млрд

Белгородское ООО «Специализированный застройщик "Трансюжстрой"» (ТЮС, входит в группу компаний «Трансюжстрой» семьи Антиповых) приступил к возведению в Белгороде жилкомплекса «Москва» стоимостью 1,6 млрд руб. Это следует из проектной декларации застройщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый дом «Трансюжстроя» на улице Павлова

Фото: из проектной декларации Новый дом «Трансюжстроя» на улице Павлова

Фото: из проектной декларации

Работы уже идут на улице Павлова, рядом с Центральным парком Белгорода. Земельный участок площадью 7 тыс. кв. м находится в собственности застройщика. Завершить строительство хотят в первом квартале 2027 года. По проекту тут появится дом комфорт-класса переменной этажности — от 10 до 18 этажей — с четырьмя подъездами, встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Общая площадь объекта составит 16,5 тыс. кв. м, жилая — 11,8 тыс. кв. м.

В доме разместят 197 квартир, в том числе 61 однокомнатную, 70 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. Кроме того, проектом предусмотрены 164 нежилых помещения. Для жителей оборудуют четыре детские и четыре спортивные площадки, выполнят озеленение территории с высадкой деревьев и кустарников, а также организуют 120 парковочных мест.

«Москва» расположена неподалеку от прошлого реализованного ТЮС проекта в этом районе. Так, на улице Попова девелопер построил ЖК «Центр Парк», состоящий из девяти домов комфорт-класса. Дома сдали в конце 2020 года. Общий объем инвестиций в проект оценен «Ъ-Черноземье» около 3 млрд руб. Ранее «Ъ-Черноземье» писал о жилкомплексе на харгоре. Дом стоимостью 1,43 млрд руб. с названием «Привилегия» построили с террасой на крыше.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Трансюжстрой"» зарегистрировано в Белгороде в 2006 году. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 76,4 млн руб. Генеральным директором является Рустам Рамазанов, единственным владельцем — Татьяна Антипова. По итогам 2023 года (последние опубликованные данные) выручка компании составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 315,1 млн руб. По данным ЕМИСС, ООО «СЗ "Трансюжстрой"» специализируется на строительстве жилья комфорт-класса. Компания сдала 28 жилых дома общей жилой площадью 146,5 тыс. кв. м. Среди реализованных проектов — ЖК «Агат», «Оникс», «Яковлева роща», а также жилые дома на улицах Игоря Чернухина и Беловской в Белгороде. В настоящее время застройщик возводит четыре дома общей жилой площадью 18,2 тыс. кв. м, один из которых строится с нарушением сроков.

В мае стало известно, что запуск первой очереди КРТ «Белый квартал» на Свято-Троицком бульваре Белгорода вновь отложили на следующий год. Проект на площади 7 га был впервые представлен в 2023 году. Концепция предусматривает создание деловой и культурной инфраструктуры, оператор — АНО «Центр содействия строительству Белгородской области».

Анна Швечикова