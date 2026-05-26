Открытие первой очереди «Белого квартала» в Белгороде вновь перенесли

Запуск первой очереди общественно-делового пространства «Белый квартал» на Свято-Троицком бульваре Белгорода вновь отложили. Как сообщили в мэрии по итогам выездного совещания врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева и главы города Валентина Демидова, первые объекты проекта планируется открыть в следующем году.

возведение Белого квартала на Свято-Троицком бульваре Белгорода Фото: Мэрия Белгорода
Проект торгово-офисных зданий «Белого квартала» Фото: архитектурное бюро Lumicon Studio

Ранее завершение первого этапа намечалось на конец 2026 года, а до этого — на декабрь 2025-го. При этом общий срок реализации проекта, напротив, был сокращен: теперь власти рассчитывают завершить строительство к 2028 году вместо ранее обозначенного 2030-го.

О ходе строительства общественно-делового пространства власти сообщили по итогам осмотра площадки. По данным мэрии, работы идут на нескольких объектах: пять зданий уже возведены, еще к строительству двух планируется приступить в июне.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», к строительству второго по величине объекта «Белого квартала» — многофункционального концертного зала — присоединились китайские партнеры. В пресс-службе облправительства уточняли, что по итогам совещания с делегацией китайского города-побратима Дэчжоу начать его возведение хотели в мае (с учетом новой информации, видимо, уже в июне), а завершить — в сентябре 2027-го. Зал рассчитан минимум на 500 мест, его общая площадь — 30 тыс. кв. м.

Во время осмотра площадки мэр Белгорода Валентин Демидов представил господину Шуваеву концепцию «Белого квартала», механизмы реализации проекта и дальнейшие планы развития территории. «Вместе с вами, дорогие белгородцы, будем реализовывать новые проекты, чтобы все города и села нашего региона преображались»,— сообщили в мэрии со ссылкой на слова врио губернатора.

В состав нового квартала на Свято-Троицком бульваре войдут пятизвездочная гостиница под итальянским брендом Domina, строительством которой займется ЗАО «Завод премиксов №1», апарт-отель от АО «Компания „Белпанель“», здание с предприятиями общепита и офисными помещениями, которое возводит ООО «Жилстрой», а также три торгово-офисных здания, инвесторами которых выступают ИП Анна Татаринцева, ООО «Развитие» и ООО «Белпанель». Проект «Белый квартал» в рамках комплексного развития территории площадью 7 га был впервые представлен в 2023 году. Концепция предусматривает создание деловой и культурной инфраструктуры, оператор — АНО «Центр содействия строительству Белгородской области».

Анна Швечикова