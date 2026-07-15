Агентам ICE запретили задерживать мигрантов в автомобилях

Сотрудникам Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) временно запретили задерживать мигрантов при проверке автомобилей. Как сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, запрет введен после нескольких случаев, когда сотрудники ICE в ходе досмотров открывали огонь и убивали находившихся там людей.

Один из бывших сотрудников ICE сообщил WP, что подразделениям ведомства было разослано распоряжение — «никаких оперативных контактов с автомобилями». Пока неизвестно, на какой срок вводится это ограничение или будет ли оно постоянно действующим.

Распоряжение стало ответом администрации Дональда Трампа на два трагических инцидента, которые произошли на прошлой неделе в Хьюстоне и в Биддефорде. В обоих случаях офицеры ICE, пытаясь остановить автомобили, в которых находились мигранты, открывали огонь. В результате первого случая от выстрелов погиб мигрант из Мексики, во втором — из Колумбии. В министерстве внутренней безопасности США пояснили, что оба раза офицеры стреляли в целях самозащиты, поскольку водители сопротивлялись задержанию и пытались скрыться на большой скорости, угрожая безопасности сотрудников ICE и прохожих.

За последние полтора года операции ICE против нелегальных мигрантов многократно вызывали критику из-за насильственных действий и нарушений правил. В разных городах США проходили протесты против действий агентов службы, самые массовые акции прошли в Миннеаполисе, где сотрудники ICE убили двоих протестующих.

Алена Миклашевская