Агентам ICE запретили задерживать мигрантов в автомобилях
Сотрудникам Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) временно запретили задерживать мигрантов при проверке автомобилей. Как сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, запрет введен после нескольких случаев, когда сотрудники ICE в ходе досмотров открывали огонь и убивали находившихся там людей.
Один из бывших сотрудников ICE сообщил WP, что подразделениям ведомства было разослано распоряжение — «никаких оперативных контактов с автомобилями». Пока неизвестно, на какой срок вводится это ограничение или будет ли оно постоянно действующим.
Распоряжение стало ответом администрации Дональда Трампа на два трагических инцидента, которые произошли на прошлой неделе в Хьюстоне и в Биддефорде. В обоих случаях офицеры ICE, пытаясь остановить автомобили, в которых находились мигранты, открывали огонь. В результате первого случая от выстрелов погиб мигрант из Мексики, во втором — из Колумбии. В министерстве внутренней безопасности США пояснили, что оба раза офицеры стреляли в целях самозащиты, поскольку водители сопротивлялись задержанию и пытались скрыться на большой скорости, угрожая безопасности сотрудников ICE и прохожих.
За последние полтора года операции ICE против нелегальных мигрантов многократно вызывали критику из-за насильственных действий и нарушений правил. В разных городах США проходили протесты против действий агентов службы, самые массовые акции прошли в Миннеаполисе, где сотрудники ICE убили двоих протестующих.
Деятельность Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) неоднократно вызывала массовые волнения и протесты в стране. Протесты против рейдов и массовой депортации мигрантов, организованных ICE, продолжались в США в течение нескольких месяцев с января 2025 года. Эти события часто сопровождались обвинениями в чрезмерном применении силы со стороны агентов ICE.
Особенно острая ситуация сложилась в Миннеаполисе, где в январе 2026 года в результате действий сотрудников ICE погибли двое американских граждан, Рене Гуд и Алекс Претти. Эти убийства спровоцировали многотысячные протесты и беспорядки в штате Миннесота. Губернатор Миннесоты Тим Уолц назвал действия ICE «кампанией организованной жестокости», а власти штата подали в суд на федеральное правительство США из-за развертывания сил ICE. Власти Миннеаполиса в свою очередь потребовали от ICE «убраться к черту» из города.