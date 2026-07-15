В Свердловской области на развитие технопарков выделили 34 млрд рублей

В связи с высокой востребованностью со стороны инновационных компаний и производственных предприятий в Свердловской области на развитие технопарков выделено 34 млрд руб., сообщила на заседании регионального парламента председатель заксобрания Людмила Бабушкина во время рассмотрения информации об исполнении областного закона о технопарках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Технопарк "Университетский"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Технопарк "Университетский"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На территории Свердловской области работают три технопарка — «Иннопромурал», «Университетский» и «Парк деревообработки и домостроения». По данным областных властей, практически все площади технопарков заняты резидентами, что говорит о высоком интересе бизнеса к современным производственным и инновационным площадкам.

«Мы поддерживаем всех, кто вносит весомый вклад в экономическое развитие экономики региона. Это резиденты технопарков, свободной экономической зоны и территорий опережающего развития, а также предприятия, которые внедряют инновационные технологии, реконструируют производства. На поддержку таких направлений было отправлено 34 млрд рублей, и мы получили серьезный экономический эффект»,— пояснила госпожа Бабушкина.

Областное финансирование направляется на содержание и развитие инженерной и технологической инфраструктуры, необходимой для работы резидентов. Основным получателем мер господдержки по итогам ежегодных конкурсных отборов выступает технопарк высоких технологий «Университетский».

Виктория Биц