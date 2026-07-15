В Свердловской области зафиксировано 17,3 тыс. случаев укусов клещей

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 17,3 тыс. случаев присасывания клещей, что в 1,6 раза ниже показателей аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня, сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В стационары региона госпитализированы 107 человек с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и 212 — на клещевой боррелиоз. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области исследовано 15,7 тыс. особей клещей. В ходе анализов возбудители клещевого энцефалита выявлены в 1,4% проб, лайм-боррелиоз — в 47,7%, моноцитарный эрлихиоз — в 3,7%, гранулоцитарный анаплазмоз — в 1,4%.

Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 135 тыс. вакцинаций и 280 тыс. ревакцинаций.

Ирина Пичурина