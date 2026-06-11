Трамп допустил скорый захват иранского острова Харк

США «не в таком далеком будущем» могут захватить остров Харк в Иране, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, так Вашингтон сможет установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

«Не в таком далеком будущем мы будем контролировать остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры (Ирана.— “Ъ”). Так же, как у нас это получилось с Венесуэлой»,— заявил господин Трамп в Truth Social. Такой сценарий стал выгодным как для Венесуэлы, так и для США, отметил он.

Остров Харк — важнейший объект системы нефтяного экспорта Ирана. По данным компании Kpler, до начала операции США и Израиля через остров проходило 94% нефти из страны. Пропускная способность его инфраструктуры составляет 7 млн баррелей в сутки. С марта 2025 года по март 2026 года через терминалы острова прошло 553 млн баррелей иранской нефти.