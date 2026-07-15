Великобритания введет «комендантский час» в соцсетях для подростков с 16 лет
Правительство Великобритании одобрило введение комендантского часа в соцсетях для подростков 16 и 17 лет. С 00:00 до 06:00 рекомендательные функции приложений будут ограничены, указано в пресс-релизе Министерства науки, инноваций и технологий.
В это время подростки смогут пользоваться соцсетями с некоторыми ограничениями. Такие платформы, как Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и X, будут отключать рекомендательные алгоритмы, которые формируют ленту пользователя. Автоматическая прокрутка вертикальных видео (например, в TikTok) также работать не будет.
Весной в стране такую систему уже проверили в пилотном режиме. В эксперименте участвовали 150 подростков в возрасте от 13 до 15 лет. По словам министра науки, инноваций и технологий Лиз Кендалл, участники смогли наладить режим сна и улучшить концентрацию внимания.
«Комендантский час» входит в пакет мер по ограничению использования соцсетей несовершеннолетними. Новые правила вступят в силу весной 2027 года. В том числе — полный запрет на соцсети для лиц младше 16 лет.
Великобритания не единственная страна, где наблюдается тенденция к регулированию использования социальных сетей несовершеннолетними. Первой страной, которая ввела запрет на использование соцсетей лицами младше 16 лет, стала Австралия в декабре 2025 года. После этого примеру Австралии последовали или планируют последовать около двух десятков стран, включая такие европейские государства, как Франция, Испания, Греция, Германия, Дания и Австрия. В ряде стран обсуждаются и другие меры, включая возрастной ценз в 15 лет для Франции и Греции, а также ограничение в 14 лет для Флориды, где подобный закон вступил в силу в январе 2025 года.
Эти инициативы вызваны исследованиями, демонстрирующими прямую зависимость между временем, проводимым подростками в социальных сетях, и риском развития тревожности и депрессии. Например, исследователи Оксфордского университета и данные Национальной службы здравоохранения Великобритании указывают на рост числа обращений подростков за помощью в сфере психического здоровья. Власти стремятся защитить детей от буллинга, мошенничества, угроз и «вызывающего привыкание дизайна», такого как бесконечная прокрутка ленты. Однако, как показал опыт Австралии, даже при наличии запретов значительная часть подростков продолжает пользоваться соцсетями, обходя установленные ограничения.