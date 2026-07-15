Великобритания введет «комендантский час» в соцсетях для подростков с 16 лет

Правительство Великобритании одобрило введение комендантского часа в соцсетях для подростков 16 и 17 лет. С 00:00 до 06:00 рекомендательные функции приложений будут ограничены, указано в пресс-релизе Министерства науки, инноваций и технологий.

В это время подростки смогут пользоваться соцсетями с некоторыми ограничениями. Такие платформы, как Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и X, будут отключать рекомендательные алгоритмы, которые формируют ленту пользователя. Автоматическая прокрутка вертикальных видео (например, в TikTok) также работать не будет.

Весной в стране такую систему уже проверили в пилотном режиме. В эксперименте участвовали 150 подростков в возрасте от 13 до 15 лет. По словам министра науки, инноваций и технологий Лиз Кендалл, участники смогли наладить режим сна и улучшить концентрацию внимания.

«Комендантский час» входит в пакет мер по ограничению использования соцсетей несовершеннолетними. Новые правила вступят в силу весной 2027 года. В том числе — полный запрет на соцсети для лиц младше 16 лет.