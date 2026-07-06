В Астрахани суд закрыл гастроном «Михайловский» на 30 суток после массового отравления

Гастроном «Михайловский» в Астрахани приостановил свою работу на 30 суток. Такое решение принял Советский районный суд в отношении владельца Михаила Дербасова, сообщили в пресс-службе инстанции. Ранее продукцией из магазина отравилось большое число астраханцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гастроном "Михайловский" в Астрахани закрылся на месяц по решению суда

Фото: Яндекс Карты Гастроном "Михайловский" в Астрахани закрылся на месяц по решению суда

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Суд согласился с иском регионального управления Роспотребнадзора признать господина Дербасова виновным в административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Эпидемиологическое расследование после заражения сальмонеллезом 25 астраханцев, съевших рыбные котлеты из «Михайловского», продолжается. Ранее в областном минздраве заявили, что на госпитализации в областной инфекционной больнице находится 18 пациентов с подтвержденным диагнозом «сальмонеллез», трое из которых дети. У 23 астраханцев инфекция подтвердилась в ходе лабораторной диагностики, у двоих диагноз был установлен клинически и эпидемиологически. Одна астраханка скончалась.

В следкоме Астраханской области расследуют уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Марина Окорокова