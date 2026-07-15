Экспортные отправки удобрений на СвЖД за полгода выросли на 10,8%

Свердловская железная дорога (СвЖД) за первое полугодие 2026 года увеличила экспортные отправки химических и минеральных удобрений на 10,8% относительно того же период 2025 года — объем достиг 7,6 млн тонн. Всего на магистрали в направлении морских портов и сухопутных границ отправлено грузов на 14,7 млн тонн, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Удобрения заняли 53% от всей структуры экспортных грузов СвЖД, из которых 51,5% пришлось на вагоны, 1,5% — на контейнеры. Лидером по отправке данной продукции является Пермский край. Основными направлениями вывоза удобрений стали Бразилия (60%) и Китай (32%).

Грузы следуют через российские пункты пропуска Забайкальск, Наушки, Камышовая, Гродеково, а также через Казахстан (контейнерные отправки через Достык, Алтынколь) и порты Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна. Растет использование предприятиями международного транспортного коридора «Север — Юг». В частности, отправки зерна, нефти и удобрений в Армению по СвЖД удвоились до 2,4 тыс. тонн, в Ирак поставки лесных грузов выросли на 13,9% до 7 тыс. тонн, впервые отправлены лесные грузы в Оман. Доля экспортных грузов в общей погрузке Свердловской железной дороги достигла 25,2%.

Ирина Пичурина