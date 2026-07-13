Воронежские власти предупредили жителей о мошенничестве при покупке топлива

В Воронежской области зарегистрировали два факта крупного мошенничества при попытке покупки топлива по низкой цене. После перечисления средств «продавец» переставал выходить на связь. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В связи с этим власти призвали крупных потребителей топлива, в первую очередь аграриев, «крайне внимательно относиться к предложениям от неизвестных поставщиков». Автолюбителей также предостерегли от общения с «бензиновыми аферистами». В облправительстве отметили, что продолжают диалог с участниками топливного рынка, а УФАС анализирует обоснованность цен у некоторых местных сетей.

По данным мониторинга от 13 июля, бензин АИ-92 доступен на 40% заправок региона, марки АИ-95 — на 37%, а дизельное топливо имеется почти у 70% станций. Логистические трудности при этом сохраняются, несмотря на дополнительные поставки и привлечение транспорта.

Из-за дефицита большинство сетей ограничивают объем отпускаемого топлива в одни руки, запрещая заправку в тару и резервируя запасы для спецтранспорта и служб жизнеобеспечения. Представители АЗС просят жителей не создавать очереди, заправляя небольшие объемы топлива «до полного бака», добавили в облправительстве.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что глава воронежской облдумы Юрий Матузов назвал ситуацию с топливом в воронежском АПК некритичной.

За последний месяц дизельное топливо для сельхозпредприятий Черноземья подорожало на 46% — на фоне перебоев с поставками и ограничений на розничную продажу. В связи с этим аграрии опасаются срыва сезонных работ, а эксперты отмечают, что административные ограничения не устраняют причины кризиса.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов