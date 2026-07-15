В Магнитогорске возбудили дело после гибели подростка на реке Урал

Следователи управления СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело из-за гибели 12-летнего мальчика на реке Урал в Магнитогорске. В произошедшем усматривают признаки преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба ведомства.

О несчастном случае ранее сообщило региональное ГУ МЧС РФ. По данным следкома, несчастный случай произошел днем 14 июля вблизи СНТ в Магнитогорске. Подросток купался вместе с 14-летним братом в реке без присмотра взрослых. Младший из братьев отплыл от берега на восемь метров, после чего из-за неумения плавать начал тонуть. Старший брат в это время обратился за помощью в экстренные службы. В ходе поисков спасатели нашли тело мальчика на глубине 4 м.

Как выяснили следователи, родители детей в этот день находились на работе. Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.

Ольга Воробьева