В Крыму уточнили условия льготной аренды для бизнеса в условиях кризиса в ТЭК

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об условиях получения некоторых мер поддержки, обещанных местному бизнесу. По его словам меры окажут «в беззаявительном порядке, поэтому обращаться никуда не нужно».

Скидку на арендную плату в 75% смогут получить ИП и организации, арендующие помещения для производства продуктов питания, напитков, гостиничного бизнеса и предоставления мест временного проживания, а также для деятельности санаторно-курортных организаций, детского отдыха и показа кино. Скидка распространяется на все договоры аренды, заключенные до 1 июня 2026 года, и вступает в силу автоматически.

Кроме того, вводится отсрочка платежей за землю до 20 декабря. Речь идет о территориях, предназначенных для сельского хозяйства, жилой застройки, предпринимательства, общественного питания, гостиничного обслуживания, нефтехимической и строительной промышленности, энергетики и связи. Льгота распространяется на договоры, заключенные с 1 июля по 31 октября этого года, и также вступает в силу автоматически.

На прошлой неделе власти региона также пообещали снизить размеры платы за размещение нестационарных торговых объектов и использование торговых мест на розничных рынках, реструктурировать задолженности по договорам Региональной лизинговой компании.

Крым стал первым регионом, в котором возник дефицит топлива. Ограничения на АЗС полуострова действуют до сих пор, с конца июня местные власти ввели региональный режим ЧС. Из-за атак ВСУ возникают проблемы с энергоснабжением и подачей воды.