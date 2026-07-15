На северо-западе и востоке Крыма произошел блэкаут
Часть населенных пунктов в Северо-Западном и Восточном энергорайонах Крыма полностью лишены энергоснабжения после атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго». Оператор заверил, что принимает все возможные меры для возобновления электроснабжения.
«Вода Крыма» сообщила, что из-за аварийных работ ограничено водоснабжение в нескольких районах полуострова, в том числе в Керчи и близлежащих населенных пунктах.
В ночь на 15 июля Крым подвергся очередной атаке беспилотников. После удара полностью обесточена в Керчь.
Атаки беспилотных летательных аппаратов на энергетическую инфраструктуру Крыма не единичный случай. Например, год назад, 17 октября 2025 года, глава региона Сергей Аксёнов также сообщал о повреждении нескольких электроподстанций в Республике Крым после ночной атаки БПЛА. Аналогичные инциденты происходили и в других регионах: в июне 2025 года в Запорожской области после атаки БПЛА было зафиксировано частичное отключение электроснабжения, а в ноябре 2025 года в пригороде Владимира энергетическая инфраструктура столицы региона также подверглась ударам дронов. Из-за атак беспилотников в ряде населенных пунктов в разное время прекращалась подача воды, как это было в Гуково и Зверево (ноябрь 2025 года), а также в Новороссийске (сентябрь 2025 года).