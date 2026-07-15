На северо-западе и востоке Крыма произошел блэкаут

Часть населенных пунктов в Северо-Западном и Восточном энергорайонах Крыма полностью лишены энергоснабжения после атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго». Оператор заверил, что принимает все возможные меры для возобновления электроснабжения.

«Вода Крыма» сообщила, что из-за аварийных работ ограничено водоснабжение в нескольких районах полуострова, в том числе в Керчи и близлежащих населенных пунктах.

В ночь на 15 июля Крым подвергся очередной атаке беспилотников. После удара полностью обесточена в Керчь.