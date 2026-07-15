Иркутского подростка осудили за ложное сообщение о теракте в Рязанской области

Октябрьский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в ложном сообщении о готовящемся теракте в Рязанской области (ч. 3 ст. 207 УК РФ). Подсудимого приговорили к 3,5 года воспитательной колонии, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 1 января 2024 года юноша в одном из мессенджеров создал профиль под псевдонимом, а также канал для сваттинга (рассылка ложных сообщений о терактах и других преступлениях). 20 января того же года фигурант дела, получив заказ от неизвестного, позвонил в дежурную часть в Рязанской области и сообщил о готовящемся теракте в административном здании.

На место выехали сотрудники полиции. В ходе проверки помещения опасных предметов обнаружено не было.

Александра Стрелкова