В 2026 году в Удмуртии планируют расселить 530 жильцов из аварийного жилья

До конца 2026 года в Удмуртии переселят 530 человек, которые которые проживают в ветхих многоквартирных домах (МКД). Площадь аварийного жилья составляет 10 тыс. кв. м. Как сообщает минстрой республики, в программу расселения МКД попадают 355 жильцов. Программа действует с 2025 года. В нее включены дома, признанные аварийными после января 2017 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Всего по программе до 2031 года планируется расселить не менее 76,5 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить не менее 4,6 тыс. жителей региона»,— говорится в сообщении. С 2019 года в республике расселено около 98 тыс. кв. м и более 7 тыс. человек из ветхого жилья.

Напомним, в декабре 2025 года в ежегодном докладе глава республики Александр Бречалов заявил о планах на введение 850 тыс. кв. м жилья в 2026 году. Также основными задачами в сфере строительства он назвал расселение 4,6 тыс. граждан из домов, признанных аварийными до 2020 года.

Подробнее о программе расселения читайте в материале «Домик-то хоть гнилой, зато дадут новый».