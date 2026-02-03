Глава Удмуртии встретился с министром строительства и ЖКХ России

В Москве состоялась рабочая встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина и главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщает пресс-служба правительства региона. Обсуждались вопросы развития инфраструктуры, благоустройства городов и успешного прохождения осенне-зимнего периода в регионе.

«Обсудили и начало финального этапа работ на набережной Дудина в 2026 году, и планы по модернизации ЖКХ на сумму свыше 4 млрд руб. Особое значение имеет продолжение программы расселения: в этом году новое жилье получат 567 человек, а до 2031 года мы планируем решить вопрос для почти 5 тыс. жителей республики»,— рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Стороны обсудили планы по обновлению объектов ЖКХ, в том числе строительство новой насосной станции в Ижевске. В 2026 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры планируется направить 4,1 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. — на мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

Также были подведены итоги жилищного строительства: в 2025 году в Удмуртии введено около 1,24 млн кв. м жилья. Обсуждались вопросы обеспечения жильем детей-сирот и переселения граждан из аварийного жилья. С 2019 года в республике переселено 6,6 тыс. человек из 91,3 тыс. кв. м аварийного жилья. Сейчас ведется работа с жильем, признанным аварийным до 1 января 2020 года. Как подчеркнул Александр Бречалов в своем ежегодном докладе, задача — до 1 сентября 2031 года расселить еще 77 тыс. кв. метров и улучшить жилищные условия для 4,6 тыс. человек в 28 муниципалитетах.

Глава республики отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду 2025 года в Удмуртии завершена в полном объеме. Отопительный сезон стартовал в сентябре. К нему подготовлены 8,4 тыс. многоквартирных домов, 3,2 тыс. социальных объектов, 898 котельных и более 11 тыс. км коммунальных сетей. Для оперативного реагирования в регионе создано 349 аварийных бригад (1,3 тыс. специалистов) с 598 единицами техники, регулярно проводятся соответствующие тренировки.

Анастасия Лопатина