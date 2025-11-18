Домик-то хоть гнилой, зато дадут новый

Удмуртия запустила новую пятилетнюю программу расселения аварийных домов, которая затронет 4,6 тыс. жильцов в 28 муниципалитетах. Это примерно половина нуждающихся. На реализацию программы заложено более 6 млрд руб. Республика получит допфинансирование на эти цели от Фонда развития территорий. Приоритетным способом расселения заявлена выплата денежной компенсации. Эксперты указывают на задержки сроков по некоторым объектам и жалобы жильцов на несоответствие сертификатов рыночной стоимости. Собеседники отмечают, что в целом расселение аварийных домов идет качественно. Но обращают внимание, что по некоторому жилью возникают сложности с получением формального статуса.

Удмуртия получит 89,5 млн руб. дополнительного финансирования на расселение аварийных домов от Фонда развития территорий (ФРТ). Это позволит переселить 567 человек, проживающих на аварийной площади 10,4 тыс. кв. м. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Помимо Удмуртии одобрены заявки Ставропольского края, Ленинградской области и Коми. Совокупный объем дополнительного финансирования — 693,5 млн руб. «Эти средства позволят улучшить жилищные условия примерно 1,5 тыс. человек, переселяемых из непригодных для проживания домов общей площадью около 25,2 тыс. кв. м»,— цитирует слова господина Хуснуллина пресс-служба ФРТ.

Дополнительное финансирование Удмуртия получит на фоне утверждения правительством республики новой региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2025—2031 годы. Это произошло в конце октября. По документу, который есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия», за шесть лет планируется расселить 76,9 тыс. кв. м аварийного жилья. Программа затронет 4,6 тыс. жильцов в 28 муниципалитетах. По программе будут расселяться дома, признанные аварийными до 2022 года.

По документу, общая стоимость переселения граждан из аварийного жилфонда Удмуртии составляет 6,1 млрд руб. Основная часть — 4,7 млрд руб. — приходится на региональную казну. Еще 1,3 млрд руб. и 54 млн руб. — средства ФРТ и муниципальных бюджетов соответственно. Координатором и главным распорядителем бюджетных средств является минстрой Удмуртии.

«Основным механизмом переселения станет выплата денежной компенсации собственникам, а также приобретение квартир, строительство нового жилья и предоставление свободного муниципального»,— говорится в сообщении.

Как уточнили «Ъ-Удмуртия» в региональном минстрое, сумма выплат собственнику аварийного жилья формируется на основе рыночной стоимости как квартиры, так и доли в общем имуществе многоквартирного дома (МКД) или земельного участка. Новое жилье предоставляют в пределах поселения, где находится аварийное.

На данный момент в республике 968 признанных аварийными МКД. Их общая площадь — 142,6 тыс. кв. м. В этих домах проживают или являются их собственниками почти 8,4 тыс. человек. Следовательно, новая программа охватит примерно половину жильцов.

Руководитель регионального отделения Народного фронта (ОНФ) в Удмуртии Ваге Карапетян рассказал, что новую программу следует расценивать как продолжение предыдущей. «На прямую линию с президентом поступали обращения граждан из числа попавших в программу расселения (речь о 2019—2025 годах.— “Ъ-Удмуртия”), но которые не получили новые жилые помещения»,— сказал он. В числе причин — сертификаты не соответствовали рыночной стоимости или не было приобретено новое жилье.

По данным минстроя, по программе 2019—2025 годов осталось расселить 228 человек на площади почти 3,7 тыс. кв. м. Всего за шесть лет было расселено 6,3 тыс. на площади 87 тыс. кв. м аварийного жилья.

По словам господина Карапетяна, достаточно много обращений жителей касаются незнания жильцами механизма признания дома аварийным. «Люди жалуются на аварийность дома, ждут расселения, предполагая, что могут рассчитывать на получение нового жилья, но при этом не соблюдена процедура признания дома аварийным»,— добавил он.

За последние пять лет, отметил Ваге Карапетян, жалобы и обращения на качество предоставляемого нового жилищного фонда не поступали. В частности, комиссия общественного контроля за эти годы проверила около 300 частных домов и МКД по программе переселения.

Некоторые жильцы жалуются на перенос сроков расселения. В качестве примера господин Карапетян привел поручение председателя Следственного комитета РФ (СКР) Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела после обращения жителей аварийного дома 1962 года постройки в городке Машиностроителей в Ижевске. Он был признан аварийным в 2022 году. Срок предоставления жителям благоустроенного жилья установлен на 2035 год. Часть жильцов переселены в маневренный фонд.

По словам руководителя регионального ОНФ, сроки расселения разнятся от района к району и зависят от наличия выделенных средств. «Чиновники объясняют это недостаточностью финансирования, поскольку количество нуждающихся на сегодняшний день превышает бюджетные возможности региона»,— отметил господин Карапетян.

Член комиссии гордумы Ижевска по вопросам ЖКХ, транспорта и городской инфраструктуры Александр Евсеев рассказал, что формально расселение идет своевременно и качественно. «Регион делает все в рамках тех средств, которые выделяются для расселения аварийных МКД»,— рассказал он.

Основные сложности связаны с получением заключения комиссии о признании дома аварийным, отметил господин Евсеев. Экспертизу необходимо оплатить собственникам. «Возникают сложности даже в отношении тех домов, часть помещений которых является собственностью муниципальных образований. Знаю ситуации, когда остальные собственники оплачивали стоимость проведения экспертизы, несмотря на то, что не владеют частью жилищного объекта»,— поделился собеседник.

Господин Евсеев также рассказал о ситуациях, когда МКД не признается аварийным из-за незнания жильцами юридической процедуры. «В планах расселения остаются дома, которые учтены. МКД, которые с визуальной и фактической точек зрения являются аварийными, по юридической природе к таковым не относятся. Эта проблематика копится годами и сохраняется как в Ижевске, так и в других муниципалитетах»,— заключил член комиссии гордумы Ижевска по вопросам ЖКХ, транспорта и городской инфраструктуры.

